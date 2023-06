Soroti Revisi UU, Pengamat: TNI Bakal Keluar Jauh dari Barak

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menyoroti revisi Undang-undang TNI yang substansinya akan membuat mereka makin keluar jauh dari barak. Menurut Al Araf, hal ini berbahaya dan menunjukkan adanya kemunduran demokrasi.

"Substansi revisi RUU TNI akan membuat TNI semakin keluar jauh dari barak, fungsinya tidak lagi fokus ke sektor pertahanan tapi juga mencakup keamanan dalam negeri," ujar Al Araf dalam diskusi bertajuk 'Problematika Revisi UU TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia' yang digelar atas kerja sama PBHI dan FISIP Universitas Parahyangan Bandung, Rabu (21/6/2023).

Menurut Al Araf, arah paradigma politik hukum revisi UU TNI bukan untuk mendorong profesionalisme prajurit TNI tapi sebaliknya akan melemahkan. Pasalnya, dengan substansi revisi yang akan diajukan, perwira TNI aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil yang makin luas dari ketentuan yang diatur dalam UU TNI saat ini dan berpotensi akan mengembalikan dwifungsi seperti yang diterapkan pada masa Orde Baru.

"Masalah yang lain (dalam poin revisi UU TNI) adalah kewenangan presiden dalam mengerahkan pasukan dihapus di mana TNI dapat mengerahkan pasukan tanpa keputusan politik presiden. Kemudian paradigmanya memperluas fungsi militer dari pertahanan ditambah menjadi alat keamanan negara," jelas Al Araf.

Menurut Al Araf, saat ini yang dibutuhkan bukan melakukan revisi UU TNI, namun membuat produk kebijakan pertahanan negara, seperti perubahan doktrin, kebijakan pertahanan negara, strategi pertahanan.

"Paradigma pertahanan kita masih inward looking, bukan outward looking. Indikasinya adalah penguatan struktur komando territorial yang semakin gencar dilakukan," tandas Al Araf.

Pada kesempatan, Dosen Hubungan Internasional Universitas Parahiyangan Bandung, Nara Prima S. menyebutkan terdapat beberapa poin dalam revisi RUU TNI yang akan menyimpan masalah, khususnya terhadap konflik sosial di Indonesia. Pasalnya, revisi ini memperbesar fungsi TNI dari pertahanan ke keamanan.

"TNI akan sering bersentuhan dengan konflik-konflik sosial di Indonesia. Ketika dihadapi oleh TNI, konflik akan mengeskalasi menjadi lebih besar. Akar konfliknya tidak terselesaikan, seperti isu diskriminasi dan ketidakadilan, selesainya hanya dipermukaan saja," tandas Nara.

Menurut Nara, pada dasarnya TNI tidak dibekali kemampuan untuk negosiasi dan mediasi. Dia menilai keterlibatan TNI dalam penanganan konflik sosial seringkali menjadi bagian dari pihak yang berkonflik. TNI, kata dia, bakal menggunakan prinsip, 'yang penting bisa meredam konflik dan situasi aman meski perlu dengan cara koersif'.

"Dalam menyelesaikan konflik, aparat tidak bisa menggunakan cara-cara koersif. Dalam penanganan konflik isu agama, aparat terpengaruh unsur subjektif. Hal ini pernah terjadi dalam kasus konflik di Ambon," ungkap Nara.

Lebih lanjut, Nara mengatakan pelibatan TNI dalam membangun kerukunan umat beragama terpola dalam logika primordial Vs ketertiban. Menurut dia, ketika aparat TNI dilibatkan dalam penanganan konflik, maka tolak ukur keberhasilannya adalah ketertiban.

"Hal itu tentu hanya penyelesaian dipermukaan, sementara akar masalahnya tidak terselesaikan. Ketika akar masalahnya tidak terselesaikan, maka ke depan akan muncul masalah lagi yang serupa," pungkas Nara.

