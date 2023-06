Arahkan CSR ke Sektor Kesehatan dan Program Berkelanjutan, ACC Bina Kader Posyandu

Jakarta, Beritasatu.com - Astra Credit Companies (ACC) telah mengalihkan fokus aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) ke sektor kesehatan dan program berkelanjutan (sustainability).

Sejalan dengan arah ini, ACC telah menyelenggarakan pelatihan untuk para kader Posyandu di Aula Kantor Kelurahan Pulau Karomah, Jalan Teratai, Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau.

Pelatihan tersebut dihadiri oleh Lurah Pulau Karomah, Hadrianul Fadly, dan sejumlah perwakilan ACC, antara lain Chief Operation Officer ACC, Devy Santoso Jayadi, Regional Operation Business Head ACC Sumbagut, William Andriady, Regional Retail AR Head ACC Sumbagut, Doni Kesuma, Branch Manager ACC Pekanbaru, Dwi Alfinsa, Customer Retention & Service Head, Thorbert Soenjaya, dan AR Management Head, M. Munir.

Pelatihan untuk para kader Posyandu dengan tema "Optimalisasi Peran Kader dalam Revitalisasi Posyandu dan Pengembangan Kesehatan Balita" diikuti oleh 30 orang kader dari enam Posyandu di Kelurahan Pulau Karomah. Pada kesempatan yang sama, ACC juga memberikan paket pemberian makanan tambahan (PMT) kepada 197 balita di Kelurahan Pulau Karomah.

Devy Santoso Jayadi menyatakan bahwa ACC sangat memperhatikan pertumbuhan dan kesehatan balita. Oleh karena itu, ACC mengadakan pelatihan untuk para kader Posyandu yang merupakan garda terdepan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan balita.

"Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi para kader Posyandu, sehingga mereka dapat membentuk generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas," ujar Devy dalam sambutannya seperti yang dikutip dari siaran pers pada Kamis (22/6/2023).

Selain menyelenggarakan pelatihan kader Posyandu, ACC juga secara rutin mengadakan kegiatan CSR di Pekanbaru, seperti donor darah dan pemberian hewan kurban.

Di sisi lain, keberlanjutan atau sustainability saat ini menjadi isu yang sangat penting dan menjadi perhatian di masyarakat. ACC, sebagai perusahaan pembiayaan, juga berkontribusi dalam mewujudkan operasional bisnis yang ramah lingkungan.

ACC mengemas program keberlanjutan ini dalam tajuk "Sustainability For A Better Living". Terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan oleh ACC, yaitu program penghijauan dan pemasangan panel surya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

ACC telah menyerahkan 600 bibit pohon langka dan bibit pohon produktif di wilayah Kampung Berseri Astra Lengkong Kulon. Selain itu, ACC juga secara simbolis memasang panel surya di kantor cabang ACC, setelah sebelumnya ACC juga melakukan pemasangan solar panel di kantor Berijalan Digital Operation Center, Yogyakarta.

Pemasangan solar panel ini berkontribusi terhadap lingkungan antara lain dengan membantu mengurangi karbon sebanyak 6 ton per tahun. Pemasangan solar panel ini juga setara dengan menanam 287 pohon per tahun serta setara dengan mengurangi perjalanan kendaraan bermotor roda 4 sejauh 147,062 kilometer per tahun.

“ACC ikut berperan serta dalam program sustainability yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan juga sektor swasta. Program penghijauan dan pemasangan solar panel ini diharapkan menjadi kontribusi nyata ACC dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tambah Devy.

