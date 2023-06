Ganjar Bacakan Dedication of Life, Stadion GBK Hening

Jakarta, Beritasatu.com - Sama seperti yang dulu pernah ditugaskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, juga pembaca naskah Dedication of Life oleh Bung Karno di hari puncak Peringatan Bulan Bung Karno, Sabtu (23/6/2023). Jokowi membacakannya di Rakernas PDIP tahun 2013 di Jakarta, saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ganjar yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, membacakan Dedication of Life yang merupakan surat atau wasiat Bung Karno dengan maksud mengajak rakyat melakukan pengadian kepada Tuhan, tanah air, dan kepada bangsa.

Ganjar dari mimbar utama Gelora Bung Karno, membacakan Dedication of Life dengan penuh khidmat. Saat pembacaan Dedication of Life, suasana Gelora Bung Karno yang sebelumnya terdengar suara gemuruh dari ratusan ribu kader PDIP, seketika hening. Mereka meresapi tiap kata Dedication of Life yang dibacakan Ganjar. Termasuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Maruf Amin, dan para ketua umum partai yang hadir menjadi tamu. Saat membacakan Dedication of Life, terlihat Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo berdiri di belakang Ganjar Pranowo juga khidmat saat pembacaan Dedication of Life.

Untuk kilas balik, pembacaan Dedication of Life pada tahun 2013 pernah dibacakan oleh Jokowi jelang pengumumannya oleh PDIP menjadi calon presiden. Di lingkup PDIP, pembacaan pidato Dedication of Life Bung Karno merupakan hal yang sakral dalam prosesi kepartaian bersamaan dengan menyanyikan Indonesia Raya, kemudian Mengheningkan Cipta dan pembacaan teks Pancasila. Di acara puncak BBK 2023 ini, Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan pembacaan teks Pancasila oleh Denny Cagur.

Sebelum membacakan Dedication of Life, peringatan Bulan Bung Karno diawali prosesi Panji- Panji Kebesar Partai. Dimulai dari apel 7.000 pasukan Satgas Cakra Buana dan penampilan marching band. Kemudian diikuti prosesi parade paskibraka dengan membawa bendera merah putih dan bendera PDIP. Selanjutnya, ribuan kader serempak menyanyikan himne dan mars PDI Perjuangan dengan penuh lantang. Usai menyanyikan himne dan mars PDIP dengan penuh semangat dan gemuruh ribuan kader, tidak berapa lama suasana pun hening. Semua kader berdisplin mengikuti prosesi acara kepartaian dengan khidmat.

