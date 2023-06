Puan Maharani Dianggap Sudah Total Dukung Ganjar Pranowo

Jakarta, Beritasatu.com - Pidato politik Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bersama Bakal Capres Ganjar Pranowo dalam perhelatan puncak Bulan Bung Karno (BBK) 2023 dinilai sebagai elemen kejutan (element of surprise) yang dijanjikan sebelum perhelatan tersebut. Momen ketika Ganjar dan Puan berpegangan tangan dan saling memberi kesempatan berpidato, menegaskan bahwa tak ada faksionalisasi di tubuh PDIP terkait pencapresan Ganjar, yang selama ini kerap dieksploitasi lawan politik dan dipersepsikan oleh masyarakat.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut Puan Maharani selama ini menanggung beban opini publik yang menganggap dirinya menjadi pihak yang tidak puas dengan penetapan Ganjar Pranowo sebagai Bakal Capres 2024 dari partai berlambang Banteng moncong putih.

"Tetap ada pertanyaan, apakah betul Mbak Puan ikhlas? Apakah betul kubunya Mbak Puan ikhlas? Apakah betul PDIP bisa solid? Itu menjadi bebannya Mbak Puan," kata Yunarto kepada awak media, Minggu (25/6/2023).

BACA JUGA Ribuan Kader PDIP Kalbar Bertolak Kembali ke Pontianak

Advertisement

Namun, kata Toto, sapaan Yunarto, anggapan publik terhadap Puan tentang penetapan Ganjar sebagai Bakal Capres 2024 terjawab saat digelarnya acara puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Menurut Toto, Puan ketika berpidato di puncak peringatan BBK, menunjukkan bahwa Ketua DPR RI itu tidak punya masalah dengan ditetapkannya Ganjar sebagai Bakal Capres 2024. Toto bahkan mengatakan Puan saat pidato di acara itu juga menunjukkan beberapa sinyal sudah dalam satu barisan memenangkan Ganjar sebagai Presiden pada 2024.

"Terlihat sekali dari pilihan kata-kata, momen yang ingin dibangun ketika Mas Ganjar dipanggil, diberikan kesempatan berbicara, dan kemudian ditutup lagi oleh Mbak Puan, angkat tangan, dan penekanan pemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Mbak Puan ingin menjawab, kami solid, dan saya sudah tegak lurus untuk memenangkan Ganjar. Faksionalisasi sudah selesai," ujar Toto.

Dia mengatakan langkah Puan untuk memenangkan Ganjar sebenarnya sudah dimulai beberapa pekan sebelum puncak peringatan BBK. Semisal, kata Toto, Puan berupaya menggaet partai lain seperti Demokrat untuk masuk barisan parpol pendukung Ganjar pada Pilpres 2024.

"Itu sudah dilakukan oleh Mbak Puan juga ketika misalnya bertemu dengan Mas AHY. Menunjukkan kelenturan bertemu dengan partai-partai lain," katanya.

"Jadi, sekali lagi apa yang ditunjukkan Mbak Puan kemarin hanya rentetan, rangkaian dari cara dia (Puan, red) menunjukkan saya akan incharge langsung dalam bentuk membangun soliditas partai untuk bekerja buat Ganjar, dan buat pileg, sekaligus menjadi personal incharge untuk merangkul partai-partai lain," ungkap Toto.

Dia kemudian menegaskan elemen kejutan atau element of surprise dalam puncak peringatan BBK itu ialah momen pidato politik yang disampaikan Puan.

"Menurut saya, itu element surprise-nya, karena buat Mbak Puan, beban yang selama ini dia tanggung itu image bahwa dia tidak ikhlas bekerja buat Ganjar Pranowo dan kecenderungan bahwa ada perkubuan. Terutama, adanya kubu Mbak Puan dan Mas Ganjar, dan itu yang menurut saya, coba ingin ditunjukkan Mbak Puan sebagai element of surprise," katanya.

Sebelumnya, Puan memberi sapaan khusus kepada Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo yang disebutnya sebagai sosok paling istimewa. Puan juga membakar semangat kader PDIP memenangkan Pileg 2024 dan Ganjar sebagai calon pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disebut Puan sebagai pemimpin yang dicintai rakyat serta dihormati dunia.

“Last but not least, yang terakhir tapi yang paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo,” ucap Puan yang disambut riuh ratusan ribu kader yang hadir di Stadion Utama GBK.

Bukan hanya menyapa saja, di tengah-tengah pidatonya pun sempat memberikan kesempatan Ganjar untuk maju berpidato.

“Saya panggilkan Pak Ganjar Pranowo untuk bisa menyapa seluruh kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia,” kata Puan yang membuat Ganjar langsung beranjak dari tempat duduknya dan berlari dari posisinya, yang duduk di samping putra Megawati, M. Prananda Prabowo yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan.

Usai Ganjar menyampaikan pidatonya, Ganjar dan Puan bergandengan tangan, sembari mengajak kader PDIP untuk memenangkannya di Pemilu 2024. Keduanya bergandengan tangan dan mengangkat tangan bersama. Teriakan dan tepuk tangan riuh menggetarkan Kompleks GBK melihat kekompakan keduanya.

Perayaan Puncak BBK 2023 dihadiri setidaknya lebih dari 100 ribu kader PDIP. Sejumlah tokoh elit nasional juga turut hadir. Termasuk, Bakal Capres 2024 Ganjar Pranowo yang hadir lebih awal dan bersama Megawati serta putranya M.Prananda Prabowo demi menyambut tamu.

Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, lalu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menggunakan baju partainya, juga turut hadir. Mardiono bahkan sempat duduk dan berbincang bersama Megawati Soekarnoputri yang didampingi putranya, M.Prananda Prabowo. Tampak Ganjar juga berada di situ.

Lalu ada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menggunakan baju batik kuning, dilanjut oleh Ketum Hanura Oesman Sapta Odang juga terlihat hadir. Kemudian juga ada Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Sementara PKB diwakilkan oleh Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawaid, karena Muhaimin Iskandar sedang naik haji.

Tampak juga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang berbincang dengan para tokoh itu. Selain Gus Yaqut, sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir. Diantaranya Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono. Kemudian ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menko PMK Muhadjir Effendy, kemudian ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

BACA JUGA 7.000 Pasukan Satgas Cakra Buana PDIP Menghentak GBK

Terlihat juga hadir Mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Lemhanas Andy Widjajanto, Kepala BPOM Penny Lukito, Watimpres Sidarto Danusubroto.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga turut hadir setelah para menterinya hadir. Sang Wapres juga terlihat berbincang bersama Megawati dengan para tokoh lainnya, termasuk Ketua DPR Puan Maharani. Dan terakhir datang adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Usai tiba, Megawati didampingi putranya M.Prananda Pranowo dan Bakal Capres Ganjar Pranowo, tampak berbincang bersama Jokowi dan juga Wapres Maruf Amin.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan