Waketum AMPI Serang Wagub Sumut, Jerry Sambuaga: Itu Pendapat Pribadi

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerry Sambuaga menegaskan pernyataan Waketum AMPI Abdul Rahman alias Dedek Ray yang menyerang Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah (Ijeck) merupakan pernyataan pribadi. Menurut dia, pernyataan Dedek Ray sama sekali tidak mewakili pernyataan organisasi AMPI.

"Saya selaku Ketua Umum AMPI, apa yang disampaikan kemarin itu oleh Mas Dedek itu adalah statement pribadi, bukan statement organisasi. Kami AMPI tegak lurus kepada Ketua Umum Partai Golkar dan Partai Golkar," ujar Jerry di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Selasa (27/6/2023).

AMPI, kata Jerry, tidak ikut campur dalam persoalan relasi hubungan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan Wagub Musa Rajekshah atau biasa disapa Ijeck. Menurut Jerry, AMPI saat ini fokus pada kegiatan pemberdayaan kepemudaan dan kemasyarakatan dalam rangka memberikan kontribusi positif pemuda kepada masyarakat bangsa dan negara.

"Kami fokus pada upaya pemberdayaan kepemudaan, fokus pada kegiatan kemasyarakatan dan terlebih khusus mengawal agenda politik Partai Golkar, memperjuangkan aspirasi dari kita semua untuk aktif di Partai Golkar dan tentunya memastikan menyambut pemilu 2024 ini agar semua berjalan kondusif, kita mengkawal itu," jelas Jerry.

Sebelumnya, Dedek Ray mengkritik pernyataan Wagub Sumut yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) yang menyebut Partai Golkar diganggu orang nomor satu di Sumut yang diduga adalah Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Bahkan Dedek Ray menilai Ijeck sebagai politisi Golkar karbitan.

Terkait hal tersebut, Jerry menegaskan bahwa Ijeck merupakan salah satu politisi terbaik Partai Golkar. Menurut Jerry, AMPI mendukung Ijeck bersama Gubernur Edy Rahmayadi berbuat positif untuk masyarakat Sumut.

"Kami berharap yang terbaik untuk ketua Golkar Sumatera Utara yang merupakan Wakil Gubernur Pak Ijeck, kami berharap all the best buat beliau, semoga apa yang dilakukan selama ini sebagai wakil gubernur bisa memberikan kontribusi dan memberikan hal positif untuk masyarakat," kata Jerry.

