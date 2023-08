Menkes Budi Gunadi Ungkap 3 Agenda Kesehatan Indonesia di G-20 India

Gujarat, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan tiga agenda bidang kesehatan Indonesia di pertemuan para menteri kesehatan G-20 di India. Hal itu disampaikan Budi Gunadi saat memberikan sambutan dalam pertemuan para menteri kesehatan G-20 di India beberapa waktu lalu.

Pertama, Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 akan memajukan deklarasi one health dalam aksi nyata seperti integrated one health surveillance melalui identifikasi 10 hewan dengan 10 patogennya yang berpotensi menular ke manusia dan mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Sebagai negara yang kaya akan biodiversitas, Indonesia menilai upaya ini penting untuk mencegah pathogen spillover sehingga kawasan dan komunitas global lebih aman dari potensi pandemi.

Kedua, Budi Gunadi terus memajukan mechanism of global medical countermeasures platform sebagai pengganti ACT-A untuk menindaklanjuti hasil pertemuan para menteri kesehatan G-20 di Indonesia. Budi Gunadi juga mendorong agar negara maju dalam G-20 terus membantu negara berkembang anggota G-20 untuk riset dan pengembangan manufaktur vaksin, obat, dan alat diagnosis.

Ketiga, Indonesia akan mendorong inovasi dan digital solusi di bidang kesehatan, termasuk penerapan teknologi baru dan kecerdasan intelegen yang akan meningkatkan layanan kesehatan melalui perluasan akses, peningkatan kualitas layanan, dan integrasi sistem informasi kesehatan

Budi Gunadi mengatakan, sebagai bagian dari troika G-20, Indonesia berperan memberikan dukungan dan arahan kepada Keketuaan G-20 India tahun ini.

Menkes Budi juga menekankan bahwa para menteri kesehatan Troika G20 memiliki kesempatan untuk secara bersama-sama melakukan perubahan dalam membangun global health systems for a better and healthier world.

“Indonesia akan terus memberikan kontribusi dan kepemimpinannya di tingkat global dan regional. Meminjam filosofi Mahatma Gandhi bahwa 'kita tidak harus menunggu apa yang orang lain kerjakan bila ingin membuat perubahan',” kata Budi Gunadi dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Selama di Gujarat, Menkes Budi akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah menteri kesehatan G-20, seperti menkes Belanda, Australia, India, Inggris, Brazil, dan EU.

Budi Gunadi dan delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan dengan para pimpinan organisasi internasional di bidang kesehatan, seperti WHO, FIND, Gavi, BMGF, CEPI. Rangkaian pertemuan itu digelar untuk meningkatkan kerja sama layanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat, termasuk layanan primer.

