Basuki Hadimuljono Dorong Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan tantangan global terkait sumber daya air mewajibkan tiap negara untuk melakukan pengelolaan yang berkelanjutan. Pernyataan ini diungkap Menteri Basuki dalama acara Road to 10th World Water Forum 2024 bertema "Water for Shared Prosperity", Selasa (22/8/2023).

"Dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, aspek air memiliki peranan penting. Oleh karena itu, pengelolaan berkelanjutan harus melibatkan kerjasama lintas negara demi kesejahteraan bersama," ungkap Basuki dalam diskusi yang dipantau secara daring itu.

Menteri Basuki mengungkapkan bahwa kebutuhan akan sumber daya air telah meningkat tiga kali lipat sejak dimulainya pandemi Covid-19. Dengan demikian, upaya berkelanjutan menjadi penting guna menjaga pasokan dan kualitas air.

"Di Indonesia, kita sering menghadapi bencana seperti banjir dan tanah longsor yang terkait dengan air. Di sisi lain, saat ini kami juga mengalami fenomena El Nino yang membuat pasokan air semakin penting," tambahnya.

Sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 , Basuki memaparkan upaya pemerintah Indonesia untuk membangun 61 bendungan dalam 10 tahun ke depan demi memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Basuki juga menyoroti konsep keselarasan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya air, yang telah terwujud dalam praktik subak di Bali. Prinsip ini menekankan pentingnya konservasi dalam pengelolaan air.

Dalam World Water Forum ke-10, terdapat enam subtema yang akan diulas, meliputi Water Security and Prosperity, Water for Humans and Nature, Disaster Risk Reduction and Management, Governance, Cooperation and Hydro-diplomacy, Sustainable Water Finance, serta Knowledge and Innovation.

Tujuan utama forum ini adalah memberikan wadah bagi para pemangku kepentingan di bidang air untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan menciptakan gagasan konkret guna pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang lebih baik.

Tidak hanya itu, forum ini juga bertujuan mendorong pemikiran inovatif dalam menghadapi isu-isu terkini dalam pengelolaan sumber daya air, meningkatkan komitmen serta tindakan pembuat kebijakan terkait pengelolaan air yang berkelanjutan.

