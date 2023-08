Terpopuler: Penangkapan Selebgram Cantik, Masa Jabatan Pimpinan KPK Bertambah hingga Lagu Indonesia 3 Stanza

Jakarta, Beritasatu.com – Penangkapan selebgram cantik di Bandung karena terlibat promosi situs judi online menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca pembaca Beritasatu.com.

Berita lain yang juga banyak mendapat perhatian adalah soal Transjakarta operasikan 52 bus listrik dan Megawati Soekarnoputri yang terharu ingat 3 stanza lagu Indonesia Raya.

Berikut lima berita terpopuler Beritasatu.com:

1. Selebgram Cantik di Bandung Ditangkap karena Promosikan Situs Judi Online

Dua selebgram ternama di Kota Bandung ditangkap oleh petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung setelah mereka menjadi duta promosi untuk sejumlah situs judi online. Salah satu dari pelaku merupakan selebgram cantik dengan jumlah pengikut mencapai ratusan ribu orang.

Dua selebgram, DS dan AF, yang telah mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial mereka. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono menjelaskan bahwa kedua pelaku diamankan di kediaman masing-masing di Kota Bandung.

2. Harga Minyak Tak Mampu Bangkit karena Kekhawatiran Permintaan

Harga minyak turun 1% pada Rabu (23/8/2023) karena kekhawatiran permintaan menyusul lemahnya data manufaktur global. Kondisi ini terjadi meski ada penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat (AS) lebih besar dari perkiraan.

Harga minyak mentah Brent turun 82 sen atau 0,98% menjadi US$ 83,21 per barel, setelah sempat ambles 2,5% di awal perdagangan. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS turun 75 sen atau 0,9% menjadi US$ 78,89 setelah sempat melemah 3,4%.

Stok bensin AS naik 1,5 juta barel pada pekan lalu, dibandingkan perkiraan analis turun 888.000 barel. Sementara itu, persediaan minyak mentah AS berkurang 6,1 juta barel dalam pekan yang berakhir 18 Agustus, menurut Badan Informasi Energi (EIA).

