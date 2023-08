Berita Terpopuler: Festival Musik Asian Sound Syndicate, Harga Seri Iphone 15 hingga Lowongan Kerja Pertamina

Jakarta, Beritasatu.com - Perhelatan Festival musik Asian Sound Syndicate (ASS) banyak mendapat perhatian. Tidak hanya deretan musisi Asia lintas genre, festival ini juga turut menghadirkan kolaborasi penyanyi Sam Kim dengan Raisa pada hari kedua, Minggu (27/8/2023) kemarin.

Berita terpopuler lain yang juga banyak mendapat perhatian adalah kebakaran di Gunung Ciremai dan lowongan kerja di Pertamina.

Berikut lima berita terpopuler Beritasatu.com :

1. Solois B.I Jadi Penutup Hari Pertama Asian Sound Syndicate Vol 2

Festival musik Asian Sound Syndicate (ASS) Vol 2 hari pertama, Sabtu (26/8/2023) telah berakhir. Grup Psychic Fever from Exile Tribe membuka acara ini dan solois asal Korea Selatan, B.I tampil sebagai penutup.

Penonton sudah memasuki area festival sejak pukul 14.00 WIB. Berdasarkan pantauan jurnalis Beritasatu.com, mereka didominasi anak muda baik wanita maupun pria. Psychic Fever from Exile Tribe tampil sebagai pembuka membawakan sejumlah hits favorit seperti Baku Baku dan Highlights. Penampilan Kokoro Cs ini sukses memanaskan panggung festival musik Asian Sound Syndicate hari pertama

Setelah Psychic Fever from Exile Tribe, giliran girlband asal Korea Selatan, Kep1er yang tampil. Grup jebolan ajang survival show Girls Planet 999 membuat suasana di West Parking JIEXpo Kemayoran semakin ceria.

2. Meluncur September 2023, Ini Perkiraan Harga Seri Iphone 15

Seri iPhone 15 dikabarkan segera dirilis pada pertengahan September 2023. Dari berbagai bocoran yang sudah bermunculan di internet, ada cukup banyak hal baru yang dihadirkan dibandingkan seri sebelumnya. Hal ini tentunya akan memengaruhi harga beberapa seri iPhone 15 yang menjadi lebih mahal.

Dilansir dari Macrumors, Minggu (27/8/2023), berdasarkan perhitungan para analis, untuk model iPhone 15 standar, diperkirakan tidak akan mengalami perubahan harga. Seri ini di Amerika Serikat (AS) akan dijual mulai dari US$ 799 atau sekitar Rp 12,1 juta dengan kurs US$ 1 sama dengan Rp 15.200. Sedangkan iPhone 15 plus, harganya di AS diperkirakan mulai dari US$ 899 atau sekitar Rp 13,7 juta.

Apple kemungkinan akan menaikkan harga iPhone 15 Pro dan Pro Max. Untuk iPhone 15 Pro mulai dari US$ 1.099 atau sekitar Rp 16,7 juta. Sedangkan iPhone 15 Pro Max diperkirakan lebih mahal US$ 200 dari iPhone 14 Pro Max, yakni US$ 1.299 atau sekitar Rp 19,7 juta.

