Dukung Kemajuan Sektor Pertanian, Ika IPB Siap Gelar Faperta Harvest Day

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka memeringati Hari Tani Nasional, Ikatan Alumni Fakultas Pertanian (Ika Faperta) Universitas IPB akan mengadakan Faperta Harvest Day. Acara ini menyajikan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi para alumni, mulai dari talkshow hingga penghargaan kepada alumni yang telah meraih prestasi di bidang pertanian.

"Faperta Harvest Day Tahun 2023 ini bertujuan untuk menggabungkan potensi seluruh alumni Universitas IPB guna mendukung kemajuan Indonesia, terutama dalam sektor pertanian," ungkap Octen Suhadi, Ketua Umum IKA Faperta IPB, kepada media pada Senin, (28/8/2023).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan tersebut merupakan yang pertama kalinya diadakan dalam masa kepemimpinannya. Disadari betul bahwa Hari Tani Nasional merupakan momen yang strategis untuk mengingatkan pertanian Tanah Air memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

"Kami berharap para alumni Fakultas Pertanian Universitas IPB dapat memberikan kontribusi mereka dalam hal ini," tambahnya.

Indiv Sultana Binavsi, ketua panitia Faperta Harvest Day 2023, menjelaskan bahwa acara ini akan diselenggarakan di IPB International Convention Center Bogor pada Minggu, 24 September 2023 mendatang. Acara dengan tema The Best Day Ever for Reunion, Reconnect, and Revibe ini akan mencakup talkshow, peluncuran kartu tanda alumni IKA Faperta, pembukaan Taman IKA Faperta, pendirian cabang DPD IKA Faperta, dana abadi, dan penghargaan Faperta.

Selain itu, Faperta Harvest Day juga akan memperkenalkan kartu tanda IKA Faperta kepada 1000 peserta alumni Fakultas Pertanian sebagai tanda keanggotaan.

"Kami juga akan meluncurkan dana abadi yang bertujuan untuk memperkenalkan program ini beserta langkah-langkah pelaksanaannya dan mengajak alumni untuk bergabung," jelas Indiv.

Indiv juga menegaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada alumni yang telah mencapai prestasi di bidang pertanian. Harapannya, penghargaan ini dapat meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Pertanian dalam tahun-tahun ke depan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian, Prof Dr Ir Suryo Wiyono memberikan respons positif terhadap Faperta Harvest Day. Dia berharap bahwa acara ini tidak hanya menjadi simbol perayaan Hari Tani Nasional semata, tetapi juga memberikan kontribusi positif.

"Saatnya para alumni Fakultas Pertanian IPB yang berada di berbagai profesi dan tempat, memberikan kontribusi mereka untuk kemajuan pertanian Indonesia," tutupnya.

