Ganjar: Generasi Z Berperan dalam Wujudkan Indonesia sebagai Ekonomi Terbesar Ke-4 pada 2050

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengungkapkan kontribusi penting generasi Z dalam meraih target Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2050.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ganjar dalam acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Pancasila (UP) untuk Tahun Ajaran 2023/2024. Acara ini berlangsung di Gedung Serba Guna UP, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2023).

"Dalam hal ini, mereka adalah para anak muda yang memiliki jiwa inovatif dan akan menjadi penggerak dalam merespons permasalahan dan perubahan di masa depan," ujar Ganjar.

Dalam kesempatan ini, Ganjar memberikan paparan kepada 2.100 mahasiswa baru UP. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional (IMF), pada 2016, perekonomian Indonesia berada di peringkat 8 dengan total produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3.605 dolar AS.

PricewaterhouseCoopers (PWC) juga mengindikasikan bahwa Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat ke-7 dalam ekonomi global dengan pendapatan per kapita sekitar 10.000 dolar AS. Namun, pada 2050 mendatang, diperkirakan ekonomi Indonesia akan naik ke peringkat ke-4.

Prestasi ini akan menjadikan Indonesia unggul dibandingkan negara-negara seperti Brasil, Rusia, Meksiko, dan bahkan Jepang, dengan perkiraan pendapatan per kapita sebesar 23.000 dolar AS.

Oleh karena itu, Ganjar menekankan pentingnya kontribusi Generasi Z untuk memajukan Indonesia menjadi negara maju pada 2050. Kolaborasi kreatif dan inovasi perlu terus dijaga dengan dukungan pemerintah.

"Generasi ini akan menjadi sumber inovasi yang brilian, menggerakkan kemajuan negara, dan mengantarkan Indonesia setara dengan negara-negara maju di dunia," tambahnya.

Selanjutnya, Ganjar menyoroti peran penting dunia pendidikan sebagai garda terdepan generasi Z dalam menuju kemajuan Indonesia pada 2050. Pendidikan dasar yang kuat dan kompetensi di berbagai bidang akan diupayakan melalui pendekatan kurikulum yang adaptif.

Di sisi lain, Ganjar menekankan perlunya memberikan ruang kreatif bagi generasi Z untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari pendidikan di perguruan tinggi.

"Langkah ini sangat penting. Jika infrastruktur fisik seperti jalan dan transportasi telah ditingkatkan seperti yang telah dilakukan hari ini, kami juga harus mempersiapkan dengan baik demografi yang muncul sebagai bonus," tutup Ganjar.

