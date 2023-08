Hope Academy North Campus Dukung Pengembangan Kawasan Edu City PIK 2

Jakarta, Beritasatu.com - Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) memulai pembangunan Hope Academy North Campus di kawasan PIK 2 Tangerang. Langkah tersebut diawali dengan seremoni peletakan batu pertama yang berlangsung pada Kamis (31/8/2023).

Pembangunan fasilitas pendidikan dari tingkat kindergarten hingga junior school tersebut akan mendukung pengembangan kawasan PIK 2, terutama dalam sektor edu city. Tidak hanya terdapat fasilitas sekolah usia dini dan tingkat dasar, kawasan tersebut juga disiapkan untuk pendirian fasilitas pendidikan menengah dan perguruan tinggi.

BACA JUGA YPPH Bangun Lebih Banyak Sekolah di Perbatasan

CEO of Hotels and Malls (Amantara) Agung Sedayu Group, Natalia Kusumo menyampaikan, kawasan PIK 2 tidak sekadar menghadirkan beragam jenis hunian, perkantoran, ritel, komersial, fasilitas kesehatan, dan juga hiburan yang lengkap, tetapi juga berfokus pada fasilitas pendidikan yang berkualitas.

Advertisement

"Kami mengembangkan kawasan edu city di PIK 2, yang ke depannya akan menjadi pusat berbagai institusi pendidikan dan fasilitas pendukungnya. Hope Academy dan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan adalah salah satunya,” ujar CEO of Hotels and Malls (Amantara) Agung Sedayu Group, Natalia Kusumo dalam sambutannya di acara tersebut.

Natalia berharap pembangunan Hope Academy North Campus dapat berjalan dengan lancar dan beroperasional sesuai target, yakni pada 2025 mendatang. Sehingga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat khususnya warga kawasan PIK 2 sebagai lembaga pendidikan untuk anak-anak mereka.

Bagikan