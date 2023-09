Promosikan Judi Online, Wulan Guritno dan 25 Figur Publik Diadukan ke Bareskrim

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 26 figur publik diadukan ke Bareskrim Polri oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) karena diduga mempromosikan judi online di media elektronik. Dari 26 orang itu, salah satunya artis Wulan Guritno.

"Hari ini kita baru saja menyambangi Bareskrim Mabes Polri khususnya di siber ya terkait dengan laporan atau aduan berkenaan dengan video konten bermuatan judi yang diduga dilakukan oleh 26 orang artis figur publik yang mencoba membuat suatu konten terkait dengan promosi video judi online," kata Ketua Umum ALMI, Muhammad Zainul Arifin kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (4/9/2023).

Salah satu figur publik yang dilaporkan ke Bareskrim karena diduga promosikan judi online itu, adalah Wulan Guritno. Sisanya, Zainul menyebutkan dengan inisial, yaitu YL, VP, DP, DD, OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV, GY, CC, CH, TM, S, KO, HH, AL, JI, AT, dan ZG.

Menurut Zainul, konten promosi judi online oleh 26 publik figur tersebut yaitu dibuat pada kurun waktu 2017 hingga 2023. Selain itu, dari konten tersebut mereka menerima imbalan minimal Rp 10 juta.

"Dalam durasi konten video yang disampaikan itu minimal rata-rata tidak sampai dari satu menit. Kemudian diduga mereka mendapat imbalan jasa dari membuat video konten itu sebesar minimal Rp 10 juta. Namun ada yang lebih dari Rp 100 juta," ucapnya.

Mulanya Zainul ingin membuat laporan polisi mengenai dugaan promosi judi online itu. Akan tetapi, karena alasan efektivitas maka diarahkan untuk membuat aduan dan memberikan bukti yang telah dikumpulkan ke penyidik.

"Penyidik tadi menyampaikan untuk efektivitas terkait dengan penegakan hukum, maka penyidik sudah membuat LP tipe A," tuturnya.

"Mengingat untuk efektivitas, terkait dengan penegakan hukum agar tidak tumpang tindih, maka disarankan untuk menyampaikan semua alat bukti yang kita punya salah satu adalah video dan gambar dan bersurat ke Bareskrim," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, influencer yang diduga mempromosikan situs judi online dapat dikenakan sanksi pidana bahkan terancam 6 tahun penjara.

"Pertama terkait masalah influencer bisa dikenakan UU ITE Pasal 45 Ayat (2) juncto 27 ayat (2) dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sekitar Rp 1 miliar," kata Vivid kepada wartawan dikutip Kamis (31/8/2023).

Menurut Vivid, para influencer yang mempromosikan situs judi online tidak bisa berkelit. Sebab judi online berbeda dengan pinjaman online dan investasi online.

"Tetapi kalau judi online sudah jelas, kan biasanya kata-katanya kan bisa mendapatkan keuntungan, dengan persentase kemenangan tinggi atau segaka macam itu bisa dari keterangan itu kita kenakan unsur pengenaaan pasal," ucapnya.

Tidak hanya itu, Bareskrim juga akan memanggil para influencer untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut.

