5 Berita Terpopuler: Pertemuan Yenny Wahid-Prabowo hingga Sajian Gala Dinner KTT ASEAN

Jakarta, Beritasatu.com - Berita kunjungan putri dari presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid ke kediaman bakal calon presiden, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Rabu (6/9/2023) mendapat banyak perhatian dari pembaca Beritasatu.com. Kunjungan tersebut menjadi menarik lantaran membicarakan soal sosok pendamping Prabowo di Pilpres 2024 nanti.

Berita terpopuler lain adalah soal kembalinya teror Valak dalam film The Nun II.

Selain itu juga tidak ketinggalan soal Gala Dinner KTT ASEAN yang menampilkan beragam hiburan musik yang digelar di Hutan Kota, Gelora Bung Karno, Jakarta menyambut pemimpin yang hadir untuk bersantai, menikmati jamuan makan malam, dan pengalaman budaya.

Berikut 5 berita terpopuler Beritasatu.com:

Advertisement

1. Yenny Minta Cawapresnya Prabowo Anak Muda, Kode Pilih Gibran?

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengungkap kode sejumlah nama yang cocok untuk mendampinginya sebagai cawapres di Pilpres 2024. Nama-nama tersebut diungkap setelah menyambut kedatangan putri dari presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Rabu (6/9/2023).

BACA JUGA Yenny Wahid: Prabowo Masih Remaja dalam Dunia Politik

Sesuai dengan saran dari Yenny Wahid agar Prabowo memilih anak muda sebagai pendampingnya, beberapa nama yang disebutkan Prabowo salah satunya ialah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Nama Wali Kota Solo itu disebut Prabowo bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir, dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Kriteria dulu, harus mewakili anak muda. Banyak yang anak muda," kata Yenny Wahid.

2. Review Film The Nun II, Kembalinya Teror Valak dalam Kengerian Baru

Teror Valak berlanjut di The Nun II (2023) yang tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu (6/9/2023). Film ini juga menandai 10 tahun eksistensi dari The Conjuring Universe yang pertama kali muncul lewat film The Conjuring (2013).

Tak bisa dimungkiri pula, sejak kemunculannya pertama kali di The Conjuring II (2016), hingga akhirnya memiliki filmnya sendiri The Nun (2018), Valak menjadi iblis paling mengerikan dan favorit dalam semesta Conjuring. Tak heran apabila sekuel dari The Nun dan kemunculan Valak begitu dinanti oleh para penggemar.

BACA JUGA Dibintangi Wulan Guritno, Bangsal Isolasi Bakal Jadi Film Horor Terseram

Bisa dibilang, film ini berhasil menghadirkan pengalaman horor yang memikat dan menggugah. The Nun 2 memanfaatkan cerita sebelumnya dengan baik dan membawa penonton ke dalam ketegangan dan kengerian baru yang lebih dalam.

Bagikan