Mendagri: Elektabilitas Kepala Daerah Incumbent Peraih APDI 2023 Akan Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut, ajang-ajang penghargaan yang diberikan lembaga independen seperti yang dilakukan B-Universe lewat pemberian penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia (APDI) 2023 bisa jadi modal kepala daerah khususnya yang incumbent untuk menaikan elektabilitas bila mereka mencalonkan diri lagi dalam ajang Pilkada.

Karena dari ajang ini, masyarakat bisa melihat keberhasilan yang diraih kepala daerahnya dalam melakukan kreasi dan inovasi bagi kemajuan daerahnya. Hal itu menjawab tantangan ajang pilkada jadi ajang kompetisi berbiaya tinggi di masyarakat.

"Mendapatkan penghargaan seperti ini pastinya jadi momentum yang baik bagi kepala daerah untuk menaikan elektabilitasnya di masyarakat karena keberhasilannya mendapatkan penghargaan itu," ungkap Tito saat ditemui di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023) malam.

Ditambahkan Tito, Kepala daerah yang belum mendapatkan penghargaan seperti ini perlu khawatir lantaran bisa saja digunakan lawan politiknya untuk menebarkan kampanye negatif karena mereka tidak berhasil melakukan inovasi demi kemajuan daerahnya.

"Bagi yang belum dapat (penghargaan), kepala daerahnya wajib khawatir, jangan-jangan ketidakberhasilan mendapatkan penghargaan seperti ini digunakan lawan politiknya saat pilkada untuk menyebarkan kampanye negatif karena dianggap kepala daerahnya tidak melakukan inovasi demi masyarakat," tambahnya.

Tito sendiri tidak mempermasalahkan adanya kampanye negatif yang dilakukan dalam setiap penyelenggaraan Pilkada untuk bisa memotivasi para kepala daerah untuk maju demi kepentingan rakyatnya.

"Negatif campaign (kampanye negatif) boleh asal jangan black campaign (kampanye hitam) dengan menyuarakan yang tidak benar. Tapi kalau negatif campaign boleh supaya publik paham tentang calon lawannya dan ini yang bisa memotivasi kepala daerah untuk berinovasi dan memajukan masyarakat di daerahnya," tegasnya.

Tito sendiri juga berharap ajang penghargaan seperti ini bisa memotivasi kepala daerah yang belum mendapatkan penghargaan untuk berbenah.

"Bagi yang mendapatkan (penghargaan) selamat, tapi jangan berhenti untuk berkreasi dan berinovasi bagi kemajuan daerah dan rakyatnya karena Pemerintah pusat memberikan ruang itu dan ini juga bisa membuka peluang berkreasi dan berinovasi di bidang lainnya yang mungkin masih kurang," tukasnya.

"Dan bagi daerah yang belum dapat, untuk segera berbuat untuk berkreasi kalau Nggak kepala daerahnya bisa gak disukai publik karena kepala daerahnya gak berprestasi dan diberitakan di media," tandasnya.