Eks Presiden Filipina Jadi Beri Kuliah Umum soal Krisis Pangan di Golkar Institute

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Filipina periode 2001-2010 Gloria Macapagal Arroyo memberikan kuliah umum di Golkar Institute, Sabtu (16/9/2023). Dalam kuliah umum dengan tema "Presidential Lecture Series; Leadership and Resilience in The ASEAN Region" itu, Arroyo membahas krisis beras yang terjadi di Filipina saat ia menjabat sebagai presiden.

"Saya sangat senang hari ini memiliki kesempatan untuk menghadiri dan menjadi pembicara di Golkar Institute. Kita adalah teman lama dan sangat baik untuk saling berbagi pengalaman. Saya menunjukkan apa yang terjadi tentang krisis beras memiliki kesamaan ketika saya menjabat sebagai presiden," kata Arroyo.

Kehadiran Gloria diharapkan dapat memberikan pengetahuan dari sudut pandang salah satu pemimpin negara di ASEAN ketika krisis beras terjadi di Filipina pada 2008 lalu. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Airlangga Hartarto seusai mendengarkan kuliah umum Arroyo.

"Hari ini Ibu Gloria menyampaikan hal yang pernah terjadi di tahun 2008 yaitu krisis beras dan angkanya pun mirip," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, situasi krisis beras yang terjadi di Indonesia saat ini memiliki kesamaan dengan yang terjadi di Filipina pada 2008. Airlangga juga menyebut India yang menutup keran ekspor beras dan menjadi perhatian dunia saat krisis beras terjadi.

Meski demikian, Airlangga memastikan pemerintah menaruh perhatian terhadap krisis beras yang sedang terjadi. Airlangga yang juga menjabat sebagai menko perekonomian menyatakan pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial berupa bantuan beras untuk 22 juta penduduk Indonesia.

Kuliah umum yang disampaikan Arroyo tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung, Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, dan sejumlah elite partai berlambang pohon beringin tersebut.