Kaesang Disebut Masuk PSI, Bakal Jadi Ketum?

Solo, Beritasatu.com - Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dikabarkan bakal masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kabar itu berembus santer setelah akun medsos PSI mengunggah sebuah video pendek menampilkan siluet Kaesang. Bahkan, Kaesang disebut-sebut bakal menjadi ketua umum (ketum).

Seperti dikutip dari akun PSI di platform X (dahulu Twitter) dan Instagram, pada video pendek tersebut muncul narasi yang diucapkan Kaesang. Bunyinya, “Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik.”

“Aku memang belum punya pengalaman di politik. Namun, aku punya tujuan yang besar, untuk Indonesia lebih baik. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar,” demikian narasi yang diakhiri dengan siluet wajah Kaesang dengan latar merah.

Pengamatan Beritasatu.com, beberapa hari belakangan ini sejumlah kader PSI Solo memasang status di WhatsApp (WA) dengan gambar tersebut.

Kaesang memang dekat dengan PSI. Bahkan, PSI pernah memasang baliho Kaesang di Depok. Partai dengan Ketum ... ini mendorong Kaesang sebagai wali kota Depok.

Seperti diketahui publik apabila Kaesang bergabung dengan PSI, maka pilihannya berbeda dari sang ayah Jokowi dan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka yang adalah kader PDIP.

Saat ditanyakan ke Gibran, Wali Kota Solo ini belum merespons.

Unggahan tersebut mengundang komentar, antara lain dari akun @akbarfaizal68 yang menulis Breaking News: Salah satu keluarga inti Presiden Jokowi berlabuh di PSI utk posisi penting. Silakan berdebat gaeess....

Akun @kaorumitoma97 menyebut, Here we go! Documents being prepared. Plotted as a key player with “terms & condition” approved by the player’s camp. Long term contract undisclosed. @kaesangp will be introduced as PSI member in hours. Medical done. Considered as a “done deal”

Komentar akun tersebut mengesankan sebuah transfer pemain sepakbola, seperti yang sering ditulis pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Kaesang bak pemain bola. “Dokumen sedang disiapkan. Diplot sebagai pemain kunci dengan “syarat & ketentuan” yang disetujui oleh kubu pemain. Kontrak jangka panjang tidak diungkapkan. @kaesangp akan diperkenalkan sebagai anggota PSI dalam hitungan jam. Tes medis sudah selesai. Dianggap sebagai “kesepakatan selesai”