Sejarah Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Jakarta, Beritasatu.com - Seluruh umat muslim di dunia akan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal 1445 H, yang di tahun ini jatuh pada 28 September 2023.

Hampir seluruh umat muslim di Indonesia, merayakan Maulid Nabi. Perayaan ini sebagai bentuk penghormatan umat Muslim atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mengingat serta mengamalkan ajaran baik Rasulullah.

Karena pada zaman nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW sangat dinanti-nanti. Nabi Muhammad SAW juga merupakan pemimpin besar umat Islam yang mengenalkan ajaran agama tersebut di Bumi.

Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW

Peringatan Maulid Nabi Nabi Muhammad SAW pertama kali dilakukan oleh seorang raja bernama Raja Al-Muiz Li Dinillah pada masa Dinasti Fatimiyah. Raja Al-Muiz Li Dinillah merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Fatimah. Kerajaan ini berada di antara Afrika Utara (Mesir) dan Timur Tengah.

Di akhir Dinasti Fatimiyah, perayaan Maulid Nabi sempat dilarang karena mengandung unsur politik dan salah satu pemuka agama di Musta’il Billah mengkhawatirkan adanya bid’ah dalam perayaan itu. Bid'ah merupakan suatu perbuatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada zaman itu, bid'ah dikhawatirkan dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun, peringatan itu kembali dirayakan pada masa Dinasti Ayyubiyah.

Pada masa dinasti itu, perayaan Maulid Nabi dirayakan lebih meriah dari dinasti sebelumnya, dan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu perayaan yang dilakukan oleh Dinasti Ayyubiyah adalah membuka rumah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk umum setiap 12 Rabiul Awal yang merupakan hari lahir Nabi Muhammad SAW.

Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia

Perayaan Maulid Nabi di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh Wali Songo di wilayah Jawa pada abad ke-14 atau 1404 Masehi. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam melalui banyak cara, salah satunya seni dan budaya, dan peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Para Wali Songo mengenalkan perayaan ini dengan nama Syahadatain atau bahasa Jawanya Sekaten yang dilaksanakan pada abad ke-15 oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Syahadatain atau biasa dikenal dengan Syahadat memiliki sebuah arti yakni, “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul (utusan) Allah."

Pada awalnya, para Wali membawa peringatan Maulid Nabi untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, dan upacara tradisional raja-raja pada masa itu untuk merayakan masuknya mereka ke dalam agama Islam.

Perayaan Sekaten ini memiliki beberapa tahap, yang pertama dilaksanakan seperti acara pasar malam meriah selama satu bulan penuh. Kedua akan ada kegiatan Tumplak Wajik yang biasanya kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan hasil panen lalu dirangkai menjadi gunungan. Ketiga, kegiatan Grebeg Maulud, acara ini menjadi acara puncak dari Sekaten, membagikan hasil panen yang dirangkai sebagai gunungan tadi ke masyarakat.

Perayaan Sekaten sampai saat ini masih dilakukan di Yogyakarta dan Surakarta. Dengan berjalannya waktu, peringatan Maulid Nabi mulai beragam sesuai dengan budaya di wilayah tersebut, tetapi masih tetap dengan syariatnya. Maulid Nabi ditetapkan sebagai hari libur Nasional pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1967.