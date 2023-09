Jokowi Akan Hadiri KTT ASEAN-GCC di Arab Saudi Bulan Depan

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) antara negara ASEAN dan Gulf Cooperation Council (GCC) di Arab Saudi pada 20 Oktober 2023 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga akan menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman saat kunjungan ke Riyadh tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Jumat (29/9/2023). Sebagaimana diketahui, GCC adalah sebuah blok dagang yang terdiri dari Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait.

“Presiden Jokowi dipastikan akan menghadiri KTT ASEAN-GCC. Presiden akan menjadi ketua bersama atau co-chairs di KTT tersebut bersama dengan perdana menteri dan putra mahkota Arab Saudi. Isu yang akan diangkat ada penekanan pada ekonomi dan perdagangan,” ujar Lalu.

Sebagaimana diketahui, kontak pertama antara ASEAN dan GCC terjadi pada 1990. Pada saat itu, GCC menyatakan tertarik ingin membentuk hubungan formal dengan ASEAN. Kedua blok tersebut kemudian menggelar pertemuan tingkat menteri pertamanya pada tahun 2009.

Masing-masing negara GCC juga sudah menandatangani traktat Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Dalam perjanjian TAC ini, negara-negara penandatangan berjanji untuk menjaga kedamaian di Asia Tenggara.

Lebih lanjut, Kemenlu tidak banyak bicara soal pertemuan bilateral antara Jokowi dengan Mohammed bin Salman. Alasannya, Indonesia-Arab Saudi masih membahas isu yang akan diangkat dalam pertemuan ini.

“Detail (dari pertemuan bilateral ini, Red) masih dalam pembahasan antara kedua pemerintah,” jelas Lalu.

Meski demikian, berdasarkan pertemuan-pertemuan dengan kepala negara selama ini, Jokowi selalu mengungkit kerja sama ekonomi. Jokowi juga sering kali mencoba menarik negara lain untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah mencatat perdagangan Indonesia-Arab Saudi naik US$ 5,6 miliar (2021) menjadi US$ 7,5 miliar (2022).

Indonesia mencatatkan defisit perdagangan sebesar US$ 3,5 miliar. Adapun penanaman modal asing (PMA) dari Arab Saudi ke RI mencapai US$1,7 juta pada tahun 2022.

Tidak menutup kemungkinan Jokowi juga akan mengungkit perihal kuota haji apalagi mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tahun ini, Indonesia berkesempatan mengirimkan 229.000 jamaah haji ke tanah suci Mekah.