13 Rukun Shalat Menurut Ajaran Rasulullah SAW

Jakarta, Beritasatu.com - Shalat lima waktu merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap Muslim yang sudah akil baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Shalat juga harus dilaksanakan dalam keadaan sehat maupun sakit. Dasar kewajiban ini tercantum dalam Al-Quran dan hadis.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta yang rukuk.”

Dan hadis yang menjelaskan dasar hukum shalat, yakni dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi mereka berdua, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksankan haji ke baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan.” (HR Imam Bukhari dan Muslim)

Allah SWT juga memberikan banyak keringanan untuk umatnya dalam menjalankan ibadah shalat. Jika keadaan seorang Muslim udzur atau kesulitan, ia akan mendapatkan keringanan dalam menjalankan shalat, seperti shalat dengan duduk, berbaring, dan melalui isyarat saja. Hal ini terdapat pada firman Allah Swt dalam surat Al Hajj ayat 78, “Allah sekali-kali tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam beragama.”

Dikutip dari buku Fiqih Islam karya Sulaiman Rasjid (Hadji), shalat mempunya rukun-rukun yang harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan, sehingga apabila tertinggal salah satu darinya (rukun), maka hakikat shalat dianggap tidak sah menurut syara’. Tata cara pelaksanaan shalat telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku (mengerjakan) salat.” (HR Bukhari, no. 628 dan Ahmad no 34:157-158)

13 Rukun Shalat Sesuai Ajaran Rasulullah SAW

Berikut 13 rukun shalat yang wajib Muslim ketahui, dikutip dari kitab Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qorib.

1. Niat

Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, “Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radiallahu anhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya.” (HR Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhori dan Abu Al Husain, Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naishaburi)

Rukun pertama dalam shalat adalah niat, setiap shalat memiliki niatnya masing-masing. Niat dalam shalat dilakukan dengan niat dalam hati, ditengah-tengah saat mengucapkan takbir lalu niatkan untuk niat shalat yang akan dilakukan.

2. Takbiratul Ihram

Mengutip karya populer Asy Syaikh Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 2. Takbiratul Ihram adalah seseorang yang hendak memulai shalat menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir “Allahu Akbar”.

Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, “Kuncinya shalat adalah suci, tahrimnya (yang mengharamkan melakukan apa pun) adalah takbir, dan tahlilnya (yang menghalalkan melakukan apa pun) adalah salam” (HR Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya)

3. Berdiri dengan Sikap Sempurna

Bagi yang mampu berdiri, maka wajib hukumnya berdiri dalam menjalankan shalat. Hal ini tertulis dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 238, “Pelihara segala shalatmu dan salat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk.”

Namun, apabila tidak sanggup berdiri, shalat boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak sanggup juga, boleh dilakukan menurut kesanggupan, misal dengan isyarat. Hal ini juga telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw dari Imran Husein berbunyi, “Dari Imran bin Hushain berkata, Aku menderita wasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, “Shalatlah sambil berdiri, jika tidak bisa, maka shalatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, shalatlah di atas lambungmu” (HR Bukhari)

4. Membaca Al-Fatihah

Membaca surat Al-Fatihah wajib hukumnya dalam melaksanakan shalat pada setiap rakaatnya, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah serta seluruh bacaan tasydid pada Al-Fatihah sebanyak 13 tasydid. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ubadah bin Shamit RA, “Tidak sah salat orang yang tidak baca Fatihul kitab (Al-Fatihah),” (HR Bukhari-Muslim)

5. Rukuk serta Tuma’ninah atau Berdiam Sebentar

Rukuk adalah salah satu gerakan shalat yang membungkukkan badan dengan posisi kedua tangan memegang lutut yang dilakukan secara tenang dan tidak tergesa-gesa. Badan dan kepala membungkuk dengan posisi membentuk sudut 90 derajat dan mata memandang ke arah tempat sujud.

Adapun wajib ruku juga dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Hajj ayat 77, “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

6. I’tidal Bangkit dari Ruku serta Tuma’ninah

I’tidal yaitu berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca Al-Fatihah dan pemisah ruku dengan sujud. Hadis yang menerangkan I’tidal dari ruku serta tuma’ninah seperti hadis yang dipaparkan di atas yang mana Nabi SAW bersabda, “Kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk I’tidal.”

7. Sujud Dua Kali serta Tuma’ninah

Sujud dilakukan sebanyak dua kali yang dihubungkan dengan duduk antara dua sujud dan dilakukan dengan tidak terburu-buru. Cara sujud yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah sesuai dengan hadis yang diterima Abbas bin Abdul Muthalib bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Kemudian turun sujud, lalu sujud pada tujuh anggota tubuh, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota tubuh yaitu: dahi— beliau berisyarat dengan tangannya pada hidungnya, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki.” (HR Jamaah)

8. Duduk Antara Dua Sujud serta Tuma’ninah

Posisi duduk tegak hingga semua persendian kembali ke tempatnya semula, kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha dekat kedua lutut, sambil merenggangkan jari-jari kanan dan kiri. Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, “Ketika Rasulullah Saw mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu ke tanah (lantai).” (HR Bukhari dan Muslim)

9. Duduk Akhir

Gaya duduk tahiyat akhir adalah dengan mengambil posisi duduk tawaruk, yakni gaya duduk dengan pangkal paha atas (pantat) yang kiri bertumpu langsung pada lantai dan telapak kaki kiri masuk di bawah kaki kanan. Adapun dalil yang diajarkan Rasulullah Saw mengenai duduk tasyahud, “Dan jika beliau (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) duduk pada rakaat terakhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kanan), menegakkan kaki kanannya, dan duduk di atas tempat duduknya (di lantai).” (HR Al-Bukhari: 828)

10. Membaca Tasyahud Akhir

Wajib membaca bacaan tasyahud akhir, saat gerakan rakaat terakhir shalat. “Semoga kesejahteraan terlimpahkan atas Allah. Semoga kesejahteraan terlimpahkan atas Jibril dan Mikail.” Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Janganlah kalian mengucapkan seperti itu. Tapi ucapkanlah, ‘Segala penghormatan bagi Allah.” (HR An-Nasa'i dan Baihaqi)

11. Membaca Shalawat atas Nabi Muhammad SAW

Dalilnya adalah hadis Fudholah bin ‘Ubaid Al Anshoriy. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mendengar seseorang yang berdoa dalam shalatnya tanpa menyanjung Allah dan bershalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau mengatakan, “Begitu cepatnya ini.” Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendo’akan orang tadi, lalu berkata padanya dan lainnya, “Jika salah seorang di antara kalian hendak shalat, maka mulailah dengan menyanjung dan memuji Allah, lalu bershalawatlah kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu berdo’a setelah itu semau kalian.” (HR Bukhari dan Muslim)

12. Mengucap Salam

Setelah selesai berdoa pada tasyahud akhir, kemudian lakukan salam dengan menengok ke kanan sampai pipi terlihat dari belakang dengan membaca, “Assalamualaikum wa rahmatullah”.

13. Tertib

Tertib yaitu mengurutkan setiap rukun-rukun pada tempatnya masing-masing sesuai dengan susunan yang telah dipaparkan sebelumnya. Mulai dengan niat, takbiratul ihram, sampai salam.