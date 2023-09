Pidato Bung Karno di PBB 63 Tahun Lalu Diakui sebagai Memory of the World

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto mengatakan pihaknya memperingati peringatan 63 tahun pidato Presiden Soekarno yang berjudul To Build The World Anew di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pidato tersebut sudah diakui sebagai Memory of the World.

"Berdasarkan arsip resmi PBB dan ANRI, 63 tahun yang lalu, tepat pada hari Jumat, tanggal 30 September 1960, menjelang pukul 3 sore, Bung Karno bersama delegasi memasuki ruang sidang umum PBB ke-15, pada plenary meeting ke 880, untuk menyampaikan pidato yang sangat monumental," ujar Imam saat peringatan HUT ke-63 Tahun pidato Soekarno di PBB, di Gedung ANRI, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

"Saat itulah detik-detik bersejarah tentang geopolitik Indonesia terpatrikan dalam monumen pemikiran internasional yang kemudian menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun politik luar negeri dan politik kebangsaan Indonesia," Imam menambahkan.

Acara dirangkaikan dengan diskusi dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjadi pembicara kunci dan pembicara lainnya Connie Rahakundini, Mukhlis Paeni, Teuku Rezasyah dan Mayjen Purn. Lumban Sianipar.

Imam menceritakan, sidang umum PBB tersebut merupakan agenda ke-9 yang berisi kelanjutan dari general debate di antara pimpinan-pimpinan negara di dunia. Sidang dipimpin oleh presiden sidang umum Frederick H. Boland dari Irlandia.

"Durasi sidang berlangsung selama 4 jam 25 menit, dimulai pukul 3 sore sampai dengan pukul 7.25 malam waktu New York. Setelah sejumlah perwakilan negara menyampaikan statement, pimpinan sidang umum meminta Presiden Soekarno menyampaikan pidato. Dalam agenda ke 9 tersebut ada 7 negara yang menyampaikan statement atau speech," jelas Imam.