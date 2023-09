Meringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Ini Pesan Menag Yaqut untuk Umat Muslim

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka memeringati Maulid Nabi Muhammad SAW Kementerian Agama menggelar kegiatan bertemakan "Nabi Muhammad SAW Teladan Utama Merawat Kebinekaan".

Dalam acara ini, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengajak seluruh umat muslim Indonesia untuk bersama-sama meneladani Rasul SAW dalam menjaga dan merawat kebinekaan.

"Malam ini kita berkumpul untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, sosok manusia pilihan pelita yang menerangi alam semesta dan menjadi teladan mulia bagi semua manusia," kata dia kepada media belum lama ini.

Menag juga menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW berhasil menciptakan kebinekaan dalam masyarakat, termasuk menciptakan stabilitas melalui perjanjian dengan berbagai kelompok, seperti kaum Yahudi dan bangsa Arab yang belum memeluk agama Islam. Semua prinsip ini tertuang dalam Piagam Madinah.

"Piagam Madinah menjadi pedoman bagi masyarakat Madinah untuk menghormati nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, dan toleransi," ungkapnya.

Menag juga menyoroti strategi Nabi Muhammad SAW dalam mengelola kebinekaan dalam bermasyarakat sejak 15 abad lalu. Salah satu contohnya adalah ketika Kota Madinah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Arab, sehingga multikulturalisme menjadi realitas sosial. Nabi Muhammad SAW berhasil mengurangi fanatisme kesukuan dan memperkuat persatuan dalam bentuk ukhuwwah Islamiyah dan ukhuwwah basyariyah. Dalam konteks Indonesia, Menag menekankan pentingnya ukhuwwah wathaniyah sebagai perekat yang mempersatukan warga negara di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menag pun menyoroti kontribusi Nabi Muhammad SAW dalam bidang keadilan sosial dan ekonomi. Beliau menunjukkan bahwa membangun tatanan sosial yang kuat dalam masyarakat yang beragam tidak hanya bergantung pada struktur sosial, tetapi juga pada akhlak yang mulia.

"Rasulullah senantiasa bersikap ramah, santun, peduli, dan berbicara dengan lemah lembut kepada siapa pun tanpa memandang perbedaan agama atau suku," ungkap Menag.

Menag menekankan bahwa akhlak Rasulullah SAW menjadi inspirasi dalam memperkuat pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Nabi Muhammad SAW tidak hanya membela umat Islam, tetapi juga mementingkan kepentingan seluruh masyarakat.

Menatapi situasi Indonesia saat ini, Menag menemukan kesamaan dengan Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, saat keduanya dihuni oleh masyarakat yang plural dengan beragam agama, suku, dan golongan.

"Kita semua seharusnya meneladani beliau dalam membangun kebangsaan dan kebinekaan dalam negara ini, sehingga kita dapat menciptakan Indonesia yang harmonis menuju bangsa yang besar," ajaknya.

Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kenegaraan ini ini juga diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk Festival SATF "A Journey Into The Prophet Of Muhammad SAW," yang melibatkan tokoh sastra Indonesia terkenal, KH Zawawi Imron, dan pendakwah Habib Husein Ja'far Al Hadar.