Megawati Raih Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa Ke-10, Ini Daftarnya

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri, kembali dianugerahi gelar honoris causa atau doktor ilmu sosial dari Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) di Bandar Sungai Long, Selangor, Malaysia, pada Senin (2/10/2023). Megawati diakui oleh UTAR atas kontribusinya di bidang sosial.

Ini merupakan gelar honoris causa ke-10 yang diterima Megawati dari berbagai negara. Penyerahan gelar ini dilakukan dalam sebuah upacara resmi di kampus tersebut.

Dalam suratnya kepada Megawati, Presiden/Ketua Eksekutif UTAR, Dato' Ewe Hong Tat mengungkapkan pemberian gelar ini adalah pengakuan atas kontribusi Megawati dalam berbagai aspek seperti sosial, pendidikan, inovasi, dan penelitian.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto juga mengungkapkan rasa bangga PDIP terhadap pemberian gelar doktor ke-10 kepada Megawati. Menurutnya, gelar ini sesuai dengan perhatian dan kontribusi Ketua Umum DPP PDIP itu di bidang sosial, pendidikan, inovasi, dan penelitian.

"Ibu Megawati sering berdiskusi dengan Presiden Jokowi mengenai berbagai permasalahan bangsa dan negara, termasuk penelitian atau riset serta penanganan masalah stunting," ungkap Hasto, Senin (2/10/2023).

Sebelum penerimaan gelar ini, Megawati sudah menerima sembilan gelar doktor kehormatan dari berbagai institusi, serta dua gelar profesor kehormatan.

1. Waseda University of Tokyo, Tokyo, Jepang pada 29 September 2001 di bidang Politik.

2. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Moskow, Rusia pada 22 April 2003 di bidang Politik.

3. Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan pada 19 Oktober 2015 di bidang Politik.

4. Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung pada 25 Oktober 2016 di bidang Politik dan Pemerintahan.

5. Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang pada 27 September 2017 di bidang Pendidikan Politik.

6. Mokpo National University, Kota Mokpo, Korea Selatan pada 16 November 2017 di bidang Demokrasi Ekonomi.

7. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung pada 8 Maret 2018 di bidang Politik dan Pemerintahan.

8. Fujian Normal University (FNU), Fuzhou, Fujian, Tiongkok pada 5 November 2018 di bidang Diplomasi Ekonomi.

9. Soka University Japan, Tokyo, Jepang pada 8 Januari 2020 di bidang Kemanusiaan.

Megawati juga dianugerahi dua gelar profesor kehormatan:

1. Seoul Institute of the Arts (SIA), Seoul, Korea Selatan pada 11 Mei 2022 di bidang Ilmu Kebijakan Seni dan Ekonomi Kreatif.

2. Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor pada 11 Juni 2021 di bidang Ilmu Kepemimpinan Strategik.