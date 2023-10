Inilah 10 Gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa Megawati

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menerima gelar honoris causa atau doktor ilmu sosial dari Kampus Sungai Long Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Bandar Sungai Long, Selangor, Malaysia pada Senin (2/10/2023). Sebelumnya, Megawati telah menerima sembilan gelar honoris causa dari berbagai negara. Penyerahan gelar honoris causa ini diberikan dengan upacara resmi di kampus tersebut. Putri Proklamator RI Bung Karno ini dianggap oleh kampus berjasa di bidang sosial.

Presiden/Ketua Eksekutif UTAR Dato' Ewe Hong Tat bersama Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah menyambut kedatangan Megawati di Kampus UTAR. Pemberian gelar ini sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan jasa Megawati dalam aspek sosial, pendidikan, inovasi, dan penelitian.

"Semangat Prof. Dr. dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat khususnya di bidang pendidikan terbukti melalui keterlibatan luar biasa Prof. Dr. selama 44 tahun dalam pelayanan publik, kerja sukarela, dan kepemimpinan di bidang politik, literasi, dan pendidikan. Prestasi pribadi dan profesional Prof. Dr. telah menjadi inspirasi bagi semua orang," tulis Presiden/Ketua Eksekutif Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR).

ADVERTISEMENT

Sebelum momen hari ini, untuk gelar doktor kehormatan, Megawati sudah menerima sebanyak sembilan kali. Berikut daftarnya:

1. Waseda University of Tokyo, Tokyo, Jepang, 29 September 2001 (Bidang Politik).

2. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Moskow, Rusia, 22 April 2003 (Bidang Politik).

3. Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan, 19 Oktober 2015 (Bidang Politik)

4. Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung, Indonesia, 25 Oktober 2016 (Bidang Politik dan Pemerintahan).

5. Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Indonesia, 27 September 2017 (Bidang Pendidikan Politik).

6. Mokpo National University, Kota Mokpo, Korea Selatan, 16 November 2017 (Bidang Demokrasi Ekonomi).

7. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, Indonesia, 8 Maret 2018 (Bidang Politik dan Pemerintahan).

8. Fujian Normal University (FNU), Fuzhou, Fujian, Tiongkok, 5 November 2018 (Bidang Diplomasi Ekonomi).

9. Soka University Japan, Tokyo, Jepang, 8 Januari 2020 (Bidang Kemanusiaan).

Selain itu, Megawati juga telah menerima dua gelar profesor kehormatan:

1. Seoul Institute of the Arts (SIA), Seoul, Korsel, 11 Mei 2022. (Bidang Ilmu Kebijakan Seni dan Ekonomi Kreatif).

2. Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Bogor, Indonesia, 11 Juni 2021. (Bidang Ilmu Kepemimpinan Strategik).