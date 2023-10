Fakta-fakta Wacana Penghapusan Pertalite oleh Pertamina

Jakarta, Beritasatu.com – Masalah polusi udara yang menjadi perhatian publik sebulan terakhir, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan guna menyelesaikan masalah tersebut. Dari sekian banyak kebijakan yang tengah dirancang, ada satu wacana kebijakan yang sempat menimbulkan kegaduhan di publik.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati membeberkan wacana tentang penghapusan Pertalite (RON 90) dan menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada 2024. Kebijakan yang belum resmi ini kemudian menimbulkan kegaduhan, mengingat Pertalite menjadi bahan bakar minyak (BBM) yang paling banyak digunakan masyarakat di Indonesia.

Wacana yang Sudah Ada Sejak 2021

Nicke menjelaskan wacana penghapusan Pertalite masih berupa usulan pihak Pertamina, karena merupakan bagian dari Program Langit Biru Tahap 2 selaku kajian internal Pertamina yang akan diusulkan ke pemerintah. Wacana penghapusan Pertalite sebenarnya sudah sempat muncul pada 2021, seiring dengan penghapusan Premium (RON 88), namun hal itu tidak terjadi.

Terlebih dengan adanya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017, yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Pada peraturan tersebut tertulis, BBM yang beredar di Indonesia harus bertipe Euro 4 atau setara dengan RON 91 ke atas per tahun 2019 dengan secara bertahap.

Pengguna RON 90 di Asia

Berdasarkan data dari Asian Clean Fuels Association (ACFA) pada awal 2020, Jepang masih tercatat mengadopsi RON 90 sebagai salah satu negara di Asia Pasifik, lalu Tiongkok (RON 89), dan Indonesia (RON 88).

Sedangkan negara-negara lain seperti Thailand, Filipina, Korea Selatan dan Australia sudah menggunakan minimal RON 91. Kemudian, Taiwan dan Vietnam menggunakan RON 92, bahkan Malaysia telah mengadopsi RON 95.

Untuk di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sebagai satu-satunya negara yang masih menggunakan RON 90 (saat itu Indonesia masih ada Premium atau RON 88).

Pergerakan Harga BBM Non Subsidi

Kemudian bila memperhatikan pergerakan harga BBM non-subsidi di wilayah Jabodetabek sepanjang tahun 2023 bisa dilihat dalam tabel dibawah.

Pergerakan Harga BBM Non Subsidi Sepanjang 2023 (Rp/per liter)

Januari

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

Februari

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.850

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.850

Maret

Pertamax: Rp 13.300

Pertamax Turbo: Rp 15.100

Dexlite: Rp 14.950

Pertamina Dex: Rp 15.850

April

Pertamax: Rp 13.300

Pertamax Turbo: Rp 15.000

Dexlite: Rp 14.250

Pertamina Dex: Rp 15.400

Mei

Pertamax: Rp 13.300

Pertamax Turbo: Rp 15.000

Dexlite: Rp 13.700

Pertamina Dex: Rp 14.600

Juni

Pertamax: Rp 12.400

Pertamax Turbo: Rp 13.600

Dexlite: Rp 12.650

Pertamina Dex: Rp 13.250

Juli

Pertamax: Rp 12.400

Pertamax Turbo: Rp 14.000

Dexlite: Rp 13.150

Pertamina Dex: Rp 13.550

Agustus

Pertamax: Rp 12.400

Pertamax Turbo: Rp 14.400

Dexlite: Rp 13.950

Pertamina Dex: Rp 14.550

September

Pertamax: Rp 13.300

Pertamax Turbo: Rp 15.900

Dexlite: Rp 16.350

Pertamina Dex: Rp16.900

Oktober

Pertamax: Rp 14.000

Pertamax Turbo: Rp 16.000

Dexlite: Rp 17.200

Pertamina Dex: Rp 17.900

Berdasarkan data di atas, harga BBM non-subsidi mengalami fluktuatif mengikuti harga minyak mentah dunia yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.

Sepanjang 2023, tercatat harga BBM mencapai harga terendah pada Juni bersamaan dengan harga minyak mentah dunia yang juga mengalami penurunan. Puncaknya pada Oktober ini, seiring dengan naiknya harga minyak mentah dunia sejak akhir Agustus yang semula US$ 82.84 per barel menjadi US$ 93,74 per barel pada akhir September lalu.

Selain itu penyesuaian harga BBM juga menyesuaikan pada kurs rupiah, inflasi, serta rata-rata penggunaan Mean of Platts Singapore (MOPS). Meski mencapai titik tertinggi, harga yang dikeluarkan Pertamina ini sebenarnya relatif lebih murah dibandingkan kompetitor lain di Indonesia, seperti Shell, BP, Revvo, dan Vivo.