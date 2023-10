HUT TNI, Militer Indonesia Terkuat di Asia Tenggara

Jakarta, Beritasatu.com - Hari ulang tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Indonesia memiliki jumlah tentara terbanyak di ASEAN, tetapi anggaran militernya masih di bawah Singapura yang hanya memiliki 17.000 tentara. Meskipun demikian, militer Indonesia dianggap sebagai yang terkuat di Asia Tenggara versi Global Fire Power Index 2023.

Menurut database pengeluaran militer Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tahun 2023, di antara negara-negara ASEAN, dari tahun 2002 hingga 2021, Singapura memiliki anggaran pertahanan terbesar, mencapai US$ 11 miliar (Rp 172 triliun). Kemudian Indonesia dengan US$ 8,2 miliar pada tahun 2023, sedikit lebih rendah dari US$9,3 miliar yang terlihat pada tahun 2020. Sejak tahun 2012, Indonesia meningkatkan pengeluaran pertahanannya dari US$ 6,5 miliar menjadi US$ 8,3 miliar pada tahun 2013 dan telah menjaga tingkat tersebut.

Thailand adalah importir senjata besar lainnya dengan anggaran sebesar US$ 6,6 miliar meskipun telah menjaga anggaran sekitar US$ 7 miliar per tahun selama tiga tahun sebelumnya. Malaysia dan Filipina sama-sama melampaui ambang batas US$ miliar per tahun dan menjaganya selama satu dekade.

ADVERTISEMENT

SIPRI tidak memiliki data resmi tentang pengeluaran pertahanan Vietnam tetapi memperkirakan anggaran militer sekitar US$ 5,5 miliar per tahun. Vietnam berhenti memublikasikan anggaran pertahanannya pada tahun 2018. Ketika itu anggaran militer diperkirakan sekitar 2,36% dari PDB-nya.

Dari jumlah angkatan bersenjata pada 2022, Indonesia diperkirakan memiliki kekuatan militer terbesar di ASEAN dengan 674.000 personel, diikuti Vietnam 522.000 orang, Myanmar 513.000 orang, Thailand 454.400, Kamboja 192.200 orang, Filipina 154.000 orang, Malaysia 136.000 orang, Laos 129.400 orang, Singapura 17.000 orang.