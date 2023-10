Pemerintah Targetkan Stunting di Indonesia Turun 17% pada 2023 dan 14% pada 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Masalah tumbuh kembang anak atau stunting adalah masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian nasional dan pemerintah saat ini. Oleh karenanya, kini pemerintah gencar melakukan serangkaian usaha dan menargetkan angka stunting di Indonesia agar dapat turun hingga 17 persen pada 2023 dan 14 persen pada 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo dalam Rapat Koordinasi Teknis Penurunan Stunting 2023, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Hasto mengatakan dalam mencapai target penurunan utama pada 2024 mendatang, Pemerintah perlu bekerja keras dalam penurunan angka stunting sebesar 17 persen di 2023 ini.

"Tahun 2024 harus 14 persen. Di mana tahun 2022 akhir kemarin masih di posisi 21,6 persen. Jadi di tahun ini kita targetkan bisa turun paling tidak jadi sekitar 17 persen," katanya.

Meski demikian, Hasto menyakini pemerintah dapat mencapai target tersebut, ini karena 6 tahun sebelumnya, 2012-2019 penurunan rata-rata 1,3% per tahun, 2 tahun terakhir 2019-2021, saat pandemi penurunannya 1,5% per tahun. Penurunannya naik," katanya.

"Artinya 2021-2022 turunnya 2,8% sedangkan waktu itu Perpres 72/2021 belum dilaksanakan dengan murni dan konsekuensi karena waktu itu kita baru sempurnakan dengan membentuk pilar-pilar," sambungnya.

Selain itu, diadakannya rapat koordinasi yang dihadiri 14 provinsi dan 288 kabupaten kota ini membuat pemerintah berkesempatan menjelaskan langsung berbagai starategi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah stunting Nasional. Sehingga, penyerapan anggaran stunting sebesar Rp 30 triliun dapat fokus pada sasaran.

"Dari 30 triliun itu diberikan kepada daerah dalam bentuk uang kepada masyarakat by name by address melalui program keluarga harapan (PKH). Dengan harapan uang ini diterima oleh keluarga untuk membeli makanan," jelasnya.

"Sisanya semua dikirim ke Puskesmas," imbuhnya.

Sebab itu, Hasto mengaku optimis target yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo dapat tercapai nantinya. Terlebih katanya pada komitmen ini, Pemerintah bekerja sama dengan banyak stakeholders baik itu di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan diluar Pemda.

"Pelaksanaannya luar biasa sehingga saya optimis," tambahnya.

Dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi stunting pada sebelum dan sesudah kelahiran anak.

Untuk sebelum kelahiran, pemerintah memberikan tablet tambah darah bagi remaja puteri dan ibu hamil, memberikan makanan bergizi bagi ibu hamil, meningkatkan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil dari 4 kali menjadi 6 kali dan melengkapi seluruh puskesmas dengan peralatan USG agar dapat memantau perkembangan janin.

Untuk setelah kelahiran, pemerintah mendorong para ibu agar dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayi, meningkatkan edukasi kecukupan gizi untuk makanan pendamping ASI salah satunya, protein hewani dan melengkapi alat pengukur berat, pengukur tinggi balita di seluruh desa demi memantau perkembangan dan pertumbuhan balita, dan pemberian imunisasi lengkap kepada bayi.