Investor Daily Round Table: Menkes Targetkan STR untuk Dokter Berlaku Seumur Hidup

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mengusulkan agar dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk dokter dan tenaga kesehatan dapat berlaku seumur hidup. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun menyebutkan, STR akan rilis pada Oktober 2023.

“Jadi InsyaAllah Oktober ini saya akan launching STR seumur hidup banyak juga yang enggak suka dan berdebat mengenai ini. Namun, nanti kita lihat apakah ini bermanfaat, terutama bagi tenaga medis atau memang publik melihatnya lain. Itu saya rasa lebih baik, just do what we believe is the best for our people,” ujar Menkes Budi dalam Investor Daily Round Table di Plataran Senayan, Kamis (5/10/2023).

Menurut dia, selama kepentingan yang dibela masih berada di tataran masyarakat, bukan kepentingan pemerintah, organisasi, maupun kementerian, pihaknya masih dapat menjalankan rencana ini dengan tenang. Keberadaan STR ini dipercaya mampu mengatasi tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan di daerah.

Menkes Budi bercerita, salah satu kendala yang dialami tenaga kesehatan di daerah adalah gaji yang kerap tertunda. Hal ini tidak bisa dikontrol pemerintah pusat karena adanya otonomi daerah sehingga gaji tenaga kesehatan di daerah dikelola oleh pemerintah daerah (pemda).

“Dengan STR seumur hidup kami minta nomor rekening. Jadi kalau ada gaji tenaga medis, dokter, perawat, mau pegawai pemda, pemprov, maupun pemerintah pusat, kami ingin transfer langsung supaya tidak harus dipotong-potong,” jelas Menkes Budi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya menegaskan, kualitas dokter tetap terjaga walau STR dibuat menjadi seumur hidup. Hal ini akan dijaga melalui sistem pemenuhan kompetensi berkala yang wajib dilalui ketika memperpanjang Surat Izin Praktek (SIP).

Dia meyakini bahwa STR seumur hidup tidak menghilangkan pemenuhan kompetensi secara berkala. Syarat kompetensi akan melekat dalam SIP melalui pemenuhan Satuan Kredit Poin (SKP) seperti yang berlaku saat ini sehingga kualitas dokter dan nakes akan tetap terjaga.

“Bedanya sertifikat kompetensi nantinya akan melekat dalam perpanjangan SIP yang berlaku setiap 5 tahun,” tutur Arianti beberapa waktu lalu.

Saat ini dokter dan tenaga kesehatan wajib mengurus perpanjangan STR dan SIP setiap 5 tahun sekali melalui banyak tahapan birokrasi, validasi, dan rekomendasi. Sehingga banyak dokter dan tenaga kesehatan merasa terbebani termasuk dengan biaya-biaya yang timbul.

Untuk memenuhi kecukupan SKP, dokter dan tenaga kesehatan harus mengumpulkan SKP dalam jumlah tertentu yang dimasukan ke dalam sebuah sistem informasi (SI) yang dikontrol pemerintah pusat.

Izin praktik baru diterbitkan oleh pemerintah daerah, baik Dinkes atau pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), jika dokter dan tenaga kesehatan telah memenuhi kecukupan jumlah SKP tertentu dalam SI tersebut.