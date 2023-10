7 Tahun Lagi Indonesia Nikmati Bonus Demografi, Menkes Tekankan Kualitas Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan dorongan kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Bonus demografi faktor utama Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Menurutnya, peningkatan kualitas dan kemandirian dalam sektor kesehatan adalah hal sangat penting mengingat Indonesia segera mengalami bonus demografi pada tahun 2030, yaitu dalam 7 tahun mendatang.

"Bonus demografi ini dianggap sebagai faktor kunci yang akan memungkinkan Indonesia untuk keluar dari situasi jebakan negara berpenghasilan menengah," kata Menkes dalam "Investor Daily Roundtable" di Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Dia mengatakan jebakan ini terjadi ketika sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi kesulitan naik ke tingkat berikutnya untuk menjadi negara maju. "Dalam sejarah negara-negara, momen paling proporsional untuk bergerak dari negara berpenghasilan menengah ke negara berpenghasilan menengah atas terjadi ketika bonus demografi hadir," kata dia.

Dia menekankan bahwa saat bonus demografi tiba, Indonesia akan memiliki populasi dengan usia produktif tinggi, yang menjadi modal penting bagi negara untuk mencapai pendapatan tinggi.

Menkes juga menyoroti bahwa jika momen ini terlewatkan dan populasi Indonesia menua tanpa peningkatan kualitas kesehatan cukup, maka peluang mencapai status negara berpenghasilan tinggi semakin kecil.

Budi mencatat bahwa pendapatan per kapita yang harus dicapai agar Indonesia bisa menjadi negara maju atau berpenghasilan tinggi sekitar US$ 12.500. Sementara saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran US$ 3.870-4.050. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesehatan dan pendidikan menjadi sangat penting dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

"Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi jika penduduknya tidak sehat dan tidak terdidik? Ini bukan hanya untuk saya, ini untuk generasi mendatang. Saya ingin mereka hidup di negara maju," tambahnya.