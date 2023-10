Ini 7 Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Jakarta, Beritasatu.com - Zakat adalah salah satu bagian dari harta yang dikeluarkan seorang muslim yang bersifat wajib jika telah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.

Pembagian zakat juga diberikan pada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya, hal itu sesuai dengan yang terkandung dalam Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Latin: Innamaṣ-ṣadaqātu lil-fuqarā'i wal-masākīni wal-'āmilīna 'alaihā wal-mu'allafati qulụbuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabīlillāhi wabnis-sabīl, farīḍatam minallāh, wallāhu 'alīmun ḥakīm.

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada golongan selain yang telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Berikut golongan-golongan tersebut:

Orang kaya

Orang kaya telah memiliki harta yang berkecukupan karena telah mampu untuk mencari nafkah secara mandiri sehingga menjadikan golongan ini tidak berhak untuk menerima zakat.

Keturunan Rasulullah SAW

Zakat tidak boleh diberikan kepada keturunan Rasulullah SAW, hal tersebut bertujuan untuk menghormati Rasulullah SAW beserta keluarganya serta karena mereka juga mempunyai tanggung jawab sendiri yang harus dibayarkan kepada mereka.

Keturunan dan kerabat orang yang berzakat

Selanjutnya, seorang muslim yang berzakat tidak diperbolehkan untuk membayar kewajiban zakatnya kepada golongan dari keturunan dan kerabatnya, seperti orang tua, kakek, dan nenek.



Zakat kepada istri

Zakat tidak diberikan kepada istri yang telah sah dari seorang muslim yang berzakat, hal itu disebabkan karena istri sudah menjadi bagian tanggung jawab dari suami atas apapun yang istri butuhkan.



Orang kafir dan bukan Islam

Golongan ini termasuk dalam golongan yang tidak berhak untuk menerima zakat karena pada dasarnya pemberian zakat harus diutamakan untuk dibayarkan kepada umat muslim terlebih dahulu.



Budak

Selanjutnya, budak menjadi golongan yang tidak berhak menerima zakat karena telah memiliki tuannya sendiri, kecuali budak tersebut telah membuat perjanjian untuk terbebas dari tuannya sehingga seorang muslim dapat memberikan zakatnya.



Orang yang miskin tetapi berfisik kuat

Golongan ini termasuk yang tidak berhak untuk menerima zakat, walaupun berasal dari kalangan miskin, tetapi dia masih memiliki fisik yang kuat untuk bekerja sehingga masih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.