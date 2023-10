Hasil Pertanian Bisa Naik 80 Kali Lipat berkat Bantuan Perusahaan Korea Selatan

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam upaya mengatasi tantangan ketahanan pangan global, Maju Tani Nusantara mendapat dukungan dari tiga perusahaan asal Korea Selatan untuk membantu kemajuan pertanian Indonesia. Dengan bantuan inovasi teknologi terbaru yang diperkenalkan oleh tiga perusahaan asal Korea Selatan ini, diharapkan hasil pertanian dapat meningkat lebih dari 80 kali lipat dibandingkan dengan metode konvensional.

Tiga perusahaan Korsel, yakni Huang Hai New Energy, Reelcause R&D, dan Boseong Powertech Co, Ltd akan mendukung pembiayaan sebesar 1 miliar dolar AS dan teknologi pertanian terkini. Bantuan ini diharapkan akan membawa perubahan besar dalam dunia pertanian di Indonesia.

BACA JUGA Moeldoko Dorong Penguatan Kolaborasi Petani dan Pemerintah untuk Ketahanan Pangan

"Kami sangat kami nantikan kerja sama ini. Ini merupakan langkah besar menuju masa depan pertanian Indonesia yang lebih baik dengan cepat," kata Sofia Koswara, pendiri Maju Tani Nusantara, Selasa (10/10/2023) dikutip Antara.

ADVERTISEMENT

Investasi besar dari Korea Selatan dan Qatar, baik berupa dana maupun teknologi canggih dalam sektor pertanian Indonesia, diharapkan akan memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan para pelaku pertanian.

Kolaborasi ini disambut baik Moeldoko, pemimpin dari Maju Tani Nusantara. Moeldoko menganggapnya kerja sama ini sebagai tonggak penting dalam upaya mewujudkan terobosan pertanian digital yang lebih efisien dan berkelanjutan.

"Korea Selatan, yang selalu bersyukur atas bantuan yang diberikan kepada Indonesia ketika kami masih negara miskin, sekarang ingin membalas budi," katanya.

BACA JUGA Sri Mulyani: ASEAN Perkuat Kolaborasi Ketahanan Pangan Regional

Korea Selatan yakin bahwa pada tahun 2040, Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar secara ekonomi, dan mereka berkomitmen untuk berkontribusi dengan membangun 326 kota pintas dengan energi netral dan berinvestasi 1 miliar dolar AS dalam tahap pertama.

Ditegaskan bahwa salah satu hal paling vital dari kerja sama ini adalah konsep Kota Pintar Energi Netral dan Pertanian Cerdas.