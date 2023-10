Luhut Binsar Pandjaitan: Tiba-tiba Saya Kelelahan Luar Biasa

Jakarta, Beritasatu.com - Dikabarkan sakit dan bahkan sampai dirawat di rumah sakit, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan testimoni melalui akun media sosial mengenai kondisi kesehatannya.

Luhut berkepentingan memberikan pernyataan karena ia memahami bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat mutlak diketahui oleh publik.

Pada unggahan di akun pribadi Instagram @luhut.pandjaitan, disebutkan bahwa dirinya merasa kelelahan luar biasa yang sebelumnya tak pernah ia rasakan seusai bekerja.

Sang istri, Devi Simatupang, membawanya ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Ketika dalam perawatan, menteri yang kini berusia 74 tahun itu harus beristirahat. Bahkan, Luhut tak diperbolehkan untuk sekadar mengecek kabar dan berita terkini yang rutin dilakukannya setiap pagi.

Pada hari ketika pernyataan tersebut diunggah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan masih menjalani perawatan di rumah sakit. “Masih di rumah sakit,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Melalui unggahannya, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pada Selasa sore ia menjalani tahap pemulihan di Singapura setelah mendapat tawaran dari Senior Minister Teo Chee Hean dan Menlu Singapura Dr Vivian Balakhrisnan.

Kabar gangguan kesehatan Luhut Binsar Pandjaitan mulanya terkonfirmasi oleh Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi Jumat (6/10/2023). Ketika itu Luhut Binsar Pandjaitan disebut masih dirawat di Jakarta. Disebutkan bahwa Luhut harus istirahat atau bed rest.

Berikut ini penuturan lengkap yang diunggah Selasa (10/10/2023) sore.

Beberapa hari yang lalu setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja. Melihat kondisi suaminya yang tidak wajar tersebut, istri saya kemudian berinisiatif membawa saya ke salah satu Rumah Sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut.

Dengan kondisi yang seperti itu, praktis selama beberapa hari saya tidak diizinkan oleh tim dokter untuk beraktivitas seperti biasa. Bahkan untuk sekedar mengecek kabar dan berita terkini yang rutin saya lakukan setiap pagi, saya tak diperbolehkan oleh istri. “Istirahat dan dengarkan tubuhmu dahulu, Pa,” ucapnya saat itu.

Sebagai orang yang terbiasa bekerja dan aktif berkegiatan, berada di Rumah Sakit selama beberapa hari memang membuat saya cukup bosan. Tapi saya yakin sikap istri dan keputusan tim dokter adalah yang terbaik untuk saya saat ini.

Saya memahami bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat mutlak diketahui oleh publik, untuk itu saya merasa perlu untuk berbagi kabar mengenai kondisi saya. Setelah mendapat tawaran dari sahabat saya, Senior Minister Teo Chee Hean dan Menlu Singapura Dr. Vivian Balakhrisnan, sore ini saya memutuskan untuk menjalani tahap pemulihan di Singapura, sekaligus melakukan pemeriksaan medis dan evaluasi yang lebih komprehensif terkait kesehatan saya.

Beruntungnya, dan sekali lagi inilah misteri hidup yang tak pernah saya bayangkan. Begitu banyak cinta yang datang kepada saya dalam bentuk perhatian dan doa bahkan di saat saya sakit. Karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Presiden @jokowi yang sudah memberikan tim dokter kepresidenan beserta perawat untuk merawat saya hingga sampai pada kondisi yang telah membaik saat ini.

Di saat-saat seperti ini, dukungan dan doa yang diberikan oleh keluarga, teman-teman, serta seluruh masyarakat Indonesia adalah kekuatan yang mendorong saya untuk tetap semangat agar pulih kembali. Thank you for all the love and support that you have given to me. Karena sebagai makhluk lemah, saya hanya mampu berusaha dan berdoa, biarlah Tuhan YME yang membalas niat, doa, dan perbuatan baik anda semua.