Sakit, Luhut Binsar Pandjaitan Ditangani Dokter Kepresidenan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dirawat di Singapura sejak Selasa (10/10/2023) sore dan selama sakit ia ditangani dokter kepresidenan. Hal itu terungkap dari unggahan akun Instagraam pribadi Luhut, @luhut.pandjaitan, Selasa.

Pada unggahan yang sampai Rabu pagi disukai 19.500 akun tersebut, tidak disebutkan sakit yang tengah diderita Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri yang kini berusia 76 tahun itu hanya menyebut,”Setelah menghadiri suatu kegiatan, tiba-tiba saya merasa kelelahan yang amat luar biasa. Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja”.

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rasa terima kasih khusus kepada Presiden Jokowi yang sudah memberikan tim dokter kepresidenan beserta perawat untuk merawatnya. Disebutkan pula bahwa kesehatannya sampai pada kondisi yang telah membaik.

Meski membaik Luhut harus dirawat di Singapura untuk tahap pemulihan. Ihwal memutuskan rumah sakit di Singapura sebagai pilihan, dalam unggahan itu disebutkan bahwa Selasa sore Luhut Binsar Pandjaitan menjalani tahap pemulihan di Singapura setelah mendapat tawaran dari Senior Minister Teo Chee Hean dan Menlu Singapura Dr Vivian Balakhrisnan.

Di Singapura, selain pemulihan Luhut Binsar Pandjaitan sekaligus melakukan pemeriksaan medis dan evaluasi komprehensif terkait kondisi kesehatannya.

Disebutkan, Luhut memberikan pernyataan tersebut karena ia memahami bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat mutlak diketahui oleh publik.

Luhut mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang memberikan dukungan. “Di saat-saat seperti ini, dukungan dan doa yang diberikan oleh keluarga, teman-teman, serta seluruh masyarakat Indonesia adalah kekuatan yang mendorong saya untuk tetap semangat agar pulih kembali. Thank you for all the love and support that you have given to me,” demikian ditulis dalam unggahan.

Seperti diberitakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia pada hari yang sama dengan munculnya unggahan tersebut, mengungkapkan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan masih menjalani perawatan di rumah sakit. “Masih di rumah sakit,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Kabar gangguan kesehatan Luhut Binsar Pandjaitan mulanya beredar melalui pesan instan WhatsApp yang menyebar di kalangan wartawan. LBP, sebutan bagi Luhut, dikabarkan dilarikan ke Singapura.

Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi, Jumat (6/10/2023) mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menyebut, Luhut Pandjaitan ketika itu masih dirawat di Jakarta. Disebutkan bahwa Luhut harus istirahat atau bed rest.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto juga mengonfimasi kondisi Luhut berada di Jakarta dan sedang beristirahat total karena kelelahan. “Nggak bener (dilarikan ke rumah sakit Singapura). Bapak di Jakarta. Bapak lagi bed rest aja kecapean,” kata Seto.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kanan), Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (tengah), Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri), Menkopolhukam Mahfud MD (kedua kanan) berbincang saat hadir dalam acara peringatan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis, 28 September 2023.

Pada Kamis, 28 September 2023, Luhut Binsar Pandjaitan merayakan hari ulang tahun ke-76. Perayaannya diwarnai dengan peluncuran buku Luhut Binsar Pandjaitan di Mata Kita-Kita yang ditulis oleh pengusaha Peter L Gontha.

Hadir pada acara tersebut mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.