Top 5 News: Semesta Berpesta di Ancol hingga Putin Ingatkan Israel

Jakarta, Beritasatu.com - Berita tentang Semesta Berpesta yang digelar B-Universe di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, menjadi berita terpopuler di Beritasatu.com, Minggu (15/10/2023).

Kabar tentang deretan tingkah pembalap MotoGP Mandalika, pesepak bola bergaji menurut Forbes, Microsoft resmi akuisisi Activision Blizzard Rp 1.000 triliun, serta Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Israel untuk tidak menggunakan taktik Nazi Jerman di Gaza menjadi berita yang masuk berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com.

Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com sepanjang Minggu (15/10/2023):

1. Inilah Lineup Musisi Semesta Berpesta pada Hari Kedua di Jakarta

Event Semesta Berpesta edisi kedua di Jakarta diselenggarakan di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, terus memberikan keseruan bagi para pengunjung yang hadir di area acara tersebut. Selain menampilkan pertunjukan musik dari beberapa musisi terkemuka, acara yang diselenggarakan oleh RAM Entertainment dan BTV ini juga menghadirkan kegembiraan melalui beberapa stan permainan dan festival kuliner yang pastinya akan memuaskan para pengunjung.

Sejumlah musisi menghibur pengunjung pada Minggu (15/10/2023). Acara dibuka oleh penyanyi Rony Parulian Nainggolan mulai pukul 16.40 WIB. Rony Parulian dikenal melalui partisipasinya dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2023. Penampilannya diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin bernyanyi di hari Minggu sore.

Setelah jeda istirahat dan salat Magrib, penyanyi Yura Yunita menjadi musisi kedua yang akan tampil dalam acara Semesta Berpesta edisi Jakarta pada hari kedua. Sebagai seorang penyanyi yang telah lama berkecimpung dalam industri musik dan hiburan, Yura Yunita diyakini mampu memikat penonton dengan lagu-lagunya yang romantis, seperti Intuisi, Merakit, Dunia Tipu Tipu, Tenang, Rahasia, dan beberapa lagu romantis lainnya.

2. Dari Angkat Galon hingga Bersihkan Pantai, Ini Deretan Momen Unik Pembalap MotoGP di Mandalika

Ajang bergengsi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 atau MotoGP Mandalika 2023 tengah berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Beberapa momen unik aktivitas pembalap dunia telah banyak terekam yang dibagikan di media sosial. Ada pembalap yang mengangkat galon, bertemu dengan warga, membersihkan pantai, dan hal lainnya.

3. Ini Pesepak Bola Bergaji Tertinggi versi Forbes

Forbes telah merilis daftar pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Daftar ini mengalami perubahan setiap tahun, dan tahun 2023 tidak terkecuali. Beberapa transfer internasional yang mengejutkan telah menghasilkan perubahan signifikan.

Untuk tahun kedua berturut-turut, Lionel Messi menduduki peringkat kedua daftar pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Namun, ada beberapa perubahan signifikan.

Pada tahun 2022, pemenang Piala Dunia asal Argentina ini memperoleh US$ 120 juta, sejumlah US$ 65 juta didapatnya dari lapangan dan US$ 55 juta dari kesepakatan sponsorship.

4. Megadeal Sah! Microsoft Resmi Akuisisi Activision Blizzard Rp 1.000 T

Microsoft telah menyelesaikan akuisisi sebesar US$ 69 miliar (Rp 1.000 triliun) terhadap penerbit video game Activision Blizzard, sesuai dengan pengajuan regulasi perusahaan pada hari Jumat (13/10/2023). Akuisisi ini merupakan kesepakatan terbesar dalam sejarah 48 tahun Microsoft.

Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris memberikan persetujuannya terhadap kesepakatan ini pada hari Jumat, membuka jalan bagi penyelesaian kesepakatan tersebut.

Kesepakatan ini, yang diumumkan pada Januari 2022, memberikan Microsoft portofolio besar waralaba video game, seperti Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo, Overwatch, StarCraft, Tony Hawk Pro Skater, dan Warcraft. Pengembang permainan ini menghasilkan US$ 7,5 miliar pendapatan dalam tahun fiskal terbarunya, jumlah yang kecil dibandingkan dengan US$ 212 miliar penjualan yang diperoleh oleh Microsoft.

"Kini kami mulai bekerja untuk membawa waralaba-waralaba yang dicintai ke XBox Game Pass (Microsoft) dan platform-platform lainnya," kata CEO Microsoft Gaming Phil Spencer. Spencer tidak memberi tahu kapan game-game Activision Blizzard akan tersedia bagi pengguna Microsoft Game Pass.

5. Putin Peringatkan Israel untuk Tidak Gunakan Taktik Nazi Jerman di Gaza

Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Israel agar tidak melakukan pengepungan terhadap Gaza dengan taktik yang sama seperti yang dilakukan Nazi Jerman saat mengepung Leningrad di Perang Dunia II. Putin menambahkan, bahwa serangan darat Israel ke Gaza akan menyebabkan jumlah korban sipil yang benar-benar tidak dapat diterima.

Putin mengatakan, Israel telah menjadi sasaran serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh militan Hamas. Namun menurutnya, Israel membalasnya dengan metode yang kejam.

Putin mengatakan, bahkan ada seruan di Amerika Serikat untuk melakukan blokade terhadap Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, setara dengan pengepungan Leningrad selama Perang Dunia II.