Lowongan Kerja PT KAI Properti untuk Lulusan D-3 dan S-1 Berusia Maksimal 35 Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - PT KAI Properti Manajemen (KAI Properti) membuka lowongan kerja untuk lulusan D-3, dan S-1.

PT KAI Properti Manajemen atau KAI Properti adalah salah satu anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang bergerak dibidang konstruksi, properti, perdagangan serta perawatan infrastruktur perkeretaapian.

Saat ini, PT KAI Properti sedang membuka lowongan untuk posisi supervisor operation dan staf IT. Berikut syarat dan cara mendaftar lowongan kerja PT KAI Properti untuk posisi supervisor operation dan staf IT.

1. Supervisor Operation

Syarat:

- Pendidikan minimal S1 teknik informatika/sistem informatika/ilmu komputer.

- IPK minimal 3.25 dengan akreditasi A pada saat kelulusan dari BAN-PT atau lembaga akreditasi lainnya.

- Usia maksimal 35 tahun.

- Pengalaman minimal 5 tahun di bidang yang sama.

- Jujur, teliti, bertanggung jawab, mau bekerja keras, komunikatif, dan melakukan permintaan sesuai kebutuhan perusahaan.

Menguasai:

1. IT Network: Switch, router, access point, LAN, VPN, internet, MPLS.

2. IT Security: Firewall, antivirus.

3. IT Helpdesk: Troubleshoot.

4. Data Center: Server, database.

5. End Point: PC, laptop, printer, cctv, ponsel cerdas.

2. Staff IT

Syarat:

- Pendidikan minimal D-3 teknik informatika/sistem informatika/ilmu komputer.

- IPK minimal 3.25 dengan akreditasi A pada saat kelulusan dari BAN-PT atau lembaga akreditasi lainnya.

- Usia maksimal 30 tahun.

- Pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama.

- Jujur, teliti, bertanggung jawab, mau bekerja keras, komunikatif.

- Menguasai IT governance dan IT support.

Sebagai informasi, waktu proses lamaran di PT KAI Properti selama 29 hari. Seluruh proses rekrutmen PT KAI Properti tidak dipungut biaya apa pun. Bagi yang berminat untuk melamar lowongan kerja PT KAI Properti bisa mengunjungi laman https://www.kapm.co.id/karir.