BMKG: Waspada, Krisis Air Berdampak Perubahan Iklim

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan krisis air di suatu negara bisa berdampak pada perubahan iklim. Maka dari itu hal ini perlu diantisipasi secepatnya.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan kombinasi teknologi dan nilai-nilai budaya setempat menjadi kunci bagi Indonesia untuk berperan memberikan solusi kepada dunia dalam mengatasi persoalan krisis air dampak perubahan iklim.

"Kombinasi dari penggunaan teknologi serta kearifan lokal telah disepakati bersama menjadi formula yang paling pas untuk mengatasi krisis air imbas dari perubahan iklim," katanya saat diskusi bertema “Kolaborasi Global Antisipasi Krisis Air Dampak Perubahan Iklim” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, Senin (16/10/2923).

ADVERTISEMENT

BACA JUGA Kemarau Tiada Akhir, 930 Keluarga di Tangerang Krisis Air Bersih

"Terlebih, banyak negara di dunia mengalami kesenjangan kapasitas dan ketangguhan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama dalam hal yang berkaitan dengan teknologi," lanjut Dwikorita.

Menurutnya, ada gap yang besar antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, negara miskin, dan negara kepulauan dalam mengatasi persoalan permasalahan air ini.

“Negara maju, tinggi dalam teknologi. Namun, negara berkembang, miskin, dan kepulauan tidak seperti itu. Di Indonesia, teknologi kita cukup baik dan kita juga kuat di local wisdom (kearifan lokal). Kombinasi teknologi dan local wisdom, Indonesia bisa membantu di situ untuk menutup atau menjadi jembatan,” tutur Dwikorita.

Berdasarkan pemaparan Dwikorita yang mengambil sumber dari World Meteorogical Organization (WMO), 60% kerugian bencana di negara maju akibat perubahan iklim, kejadian cuaca ekstrem dan krisis air hanya menyebabkan dampak kerugian pada 0,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

BACA JUGA Krisis Air Bersih, BPBD Cirebon Justru Hentikan Distribusi

Jauh berbeda dibandingkan dengan negara berkembang, yakni 7% dari bencana dapat menyebabkan kerugian hingga 5% dari PDB mereka, bahkan hingga 30%. Terlebih bila dibandingkan dengan negara kepulauan kecil, di mana 20% dari bencana menyebabkan kerugian hingga 50% dari PDB, dan beberapa melebihi 100%.

Masih dari data WMO, kerugian ekonomi dunia dari kejadian ekstrem cuaca, iklim, dan air terus berkembang pesat. Selama periode 2010-2019, kerugiannya mencapai US$1.476,2 miliar. Ini bertumbuh signifikan dibandingkan dengan dekade 2000 – 2009 yang tercatat sebesar US$ 997,9 miliar. Sedangkan selama dekade 1990-1999, kerugian yang dihasilkan berkisar US$ 906,4 miliar dan dekade 1980-1989 hanya sebesar US$ 305,5 miliar.

“Ini menunjukkan ketidakberdayaan negara-negara kecil, berkembang, dan negara kepulauan dalam menghadapi krisis air dan kebencanaan, padahal mereka yang paling terdampak,” ujarnya.