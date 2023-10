Hari Pangan Sedunia, Bapanas Gelar Gerakan Pangan Murah

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, Senin (16/10/2023) Badan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak yang tersebar di 421 titik 262 kabupaten di 38 Provinsi.

"GPM Serentak Nasional kali ini total ada sampai 421 titik. Ini berarti tim Bapak Mendagri, semuanya telah bekerja keras di masing-masing daerah. Memang perintah Bapak Presiden Joko Widodo agar terus lakukan GPM secara masif dan terus-menerus," ucap Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (16/10/2023).

BACA JUGA Harga Beras Melambung, Ketahanan Pangan Limbung

Gerakan ini menggunakan anggaran pusat dan dana dekonsentrasi Bapanas yang dialokasikan ke seluruh provinsi. Dalam prakteknya, gerakan ini melibatkan stakeholder terkait seperti dinas yang menangani soal pangan, Bulog, BUMN Pangan serta pelaku usaha lainnya.

ADVERTISEMENT

Sejumlah bahan pangan yang dijual sama seperti GPM sebelumnya, yakni bahan pangan strategis seperti beras, minyak goreng, kedelai, gula, daging dan telur ayam. Arief menambahkan, atas arahan Kemendagri, GPM dilakukan di titik-titik yang strategis sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau.

"Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) memerintahkan kepada jajaran pemprov dan pemkab agar menyiapkan gerakan pangan murah itu enggak hanya di kantor gubernur, tetapi di kelurahan, desa-desa di daerah daerah yang memerlukan sehingga titik titiknya itu strategis," ucapnya.

"Ini bisa dirasakan, sangat mudah sekali untuk mendapatkan barang barang strategis dengan harga dengan harga yang baik. Dan ini yang kita lajukan terus menerus," imbuhnya.

BACA JUGA Gantikan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Ditunjuk Jokowi sebagai Plt Menteri Pertanian

Dikatakan Arief, agar GPM berjalan perlu adanya pemanfaatan anggaran yang tepat oleh dinas terkait. Tujuannya untuk mendukung stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Hari Pangan Sedunia, Bapanas mengusung tema "Water is life, water is food, leave no one behind" sebagai penanda bahwa ketersediaan sumber daya air merupakan fondasi bagai kehidupan dan pangan, terutama di sektor pertanian.