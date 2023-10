Terpopuler, KPK Selidiki Dirut PT PP hingga Penjualan iPhone 15 Anjlok

Jakarta, Beritasatu.com - Dugaan korupsi Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), Novel Arsyad dalam pembangunan Stadion Mandala Krida dan penjualan Apple iPhone 15 yang anjlok menjadi berita terpopuler.

Berikut adalah top news Beritasatu.com dalam 24 jam terakhir:

1. KPK Dalami Peran Dirut PT PP Novel Arsyad di Kasus Stadion Mandala Krida

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami peran Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), Novel Arsyad dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD tahun anggaran 2016-2017 pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Novel diketahui sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh tim penyidik KPK.

"Terkait dengan pemanggilan Dirut PP saudara NA, bagaimana ini kan ada kejanggalan? Ini sedang kita dalami peran-perannya," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

2. Polisi Tangkap Pelaku Pembakar 26 Hektare Lahan di Indragiri Hulu

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indragiri Hulu (Inhu) telah berhasil menangkap seorang tersangka yang terlibat pembakaran lahan seluas 26 hektare di Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Lahan seluas 26 hektare tersebut menjadi sasaran pembakaran oleh seorang warga berinisial Y (34 tahun) pada Jumat (29/9/2023).

3. Kemenpora Pede Bidik 3 Medali Emas di Olimpiade 2024

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) percaya diri atau pede membidik tiga medali emas pada ajang Olimpiade 2024 mendatang. Pihaknya yakin pada kekuatan kontingen Indonesia pada pesta olahraga terbesar di dunia tersebut.

Pernyataan itu dikatakan Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono saat acara pembubaran tim CdM Asian Games 2022 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

4. Pembuatan Suvenir Piala Dunia U-17 Libatkan UMKM

- Suvenir atau tanda mata Piala Dunia U-17 2023 yang dijual berbahan baku lokal sebesar 95 persen yang dibuat di Indonesia. Produksi suvenir di kejuaraan level dunia ini melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai mitra.

Apparel lokal bermerek, Juara, dipercaya menjadi penyedia suvenir Piala Dunia U-17 2023. Barang yang diproduksi PT Juara Raga Adidaya (Juaraga) itu melibatkan UMKM sebagai mitra produksi.

Sebanyak 53 jenis merchandise siap dijual ke masyarakat luas pada awal November. Suvenir yang terdiri dari kaus, jersey, jaket, topi, sandal, dan lain-lain dibanderol mulai dari Rp 75.000 hingga Rp 899.000.

5. Tim Cook Meluncur ke Tiongkok karena Penjualan iPhone 15 Anjlok

CEO Apple, Tim Cook melakukan kunjungan mendadak ke Tiongkok kurang dari sebulan setelah peluncuran iPhone 15 di negara tersebut.

Kunjungan Tim Cook terjadi pada saat persaingan sengit antara perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) dan perusahaan Tiongkok, Huawei, di pasar terbesar ketiga Apple tersebut. Bahkan pemerintah Tiongkok telah melakukan pembatasan penggunaan perangkat asing di lingkungan pemerintah, termasuk penggunaan iPhone.

Menurut laporan Counterpoint Research, penjualan model iPhone 15 dalam 17 hari pertama di Tiongkok mengalami penurunan sebesar 4,5% dibandingkan dengan penjualan iPhone 14