Lowongan Kerja PT Kimia Farma Trading and Distribution, untuk Lulusan SMA hingga S-1

Jakarta, Beritasatu.com – PT Kimia Farma Trading and Distribution membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Saat ini, posisi yang tersedia untuk level junior dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga lulusan S-1.

PT Kimia Farma Trading & Distribution adalah anak perusahaan perseroan yang bergerak di bidang layanan distribusi, dan perdagangan produk kesehatan. Saat ini, perusahaan telah memiliki wilayah layanan yang mencakup 34 provinsi dan 511 kabupaten atau kota.

Dilansir dari laman rekrutmen.kimiafarma.co.id, berikut posisi, dan syarat untuk melamar di PT Kimia Farma Trading and Distribution.

1. Salesman Medical

Deskripsi Pekerjaan:

- Merencanakan, melakukan kunjungan outlet yang di-breakdown per hari dan per outlet serta membuat laporan kunjungan dan realisasinya kepada atasan langsung.

- Menawarkan secara aktif produk farmasi dan alat kesehatan kepada pelanggan PT Kimia Farma Trading and Distribution.

- Menyampaikan informasi kepada outlet atau pelanggan apabila ada perubahan harga, kondisi, program penjualan, dan produk baru.

- Melakukan pencapaian target penjualan sesuai target yang ditetapkan.

ADVERTISEMENT

Persyaratan:

- Minimal Pendidikan SMA atau SMK, diutamakan D-3 atau S-1 dengan jurusan keperawatan, teknik elektromedis, atau farmasi.

- Mampu mengoperasikan Microsoft Office.

- Berpengalaman sebagai sales di pedagang besar farmasi (PBF) atau bidang yang serupa.

- Memiliki jejaring yang luas pada area toko obat, apotek, atau rumah sakit.

- Memahami jenis-jenis dan fungsi produk farmasi.

- Memiliki kemampuan marketing dan sales dengan baik.

- Memiliki kemampuan negosiasi yang baik.

- Memahami proses bisnis pedagang besar farmasi (PBF).

- Mengetahui pengetahuan tentang alur distribusi barang.

- Terbiasa bekerja berdasarkan target.

- Bersedia ditempatkan di Tasikmalaya, Cirebon, Pekanbaru, Mataram.

- Batas terakhir melamar pada 29 Oktober 2023.

2. Product Specialist

Deskripsi Pekerjaan:

- Melakukan presentasi dan demonstrasi produk kepada klien dan pelanggan.

- Menjaga hubungan baik dengan seluruh konsumen.

- Merekomendasikan strategi penjualan dan kegiatan pemasaran berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

- Membuat database customer dan menjaga after-sales service untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Persyaratan:

- Minimal lulusan D-3 atau S-1 teknik elektromedis.

- Mampu mengoperasikan Microsoft Office.

- Memiliki pemahaman yang baik tentang pasar alat kesehatan atau perawatan kesehatan, dan prosedur terkait.

- Memiliki kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi yang baik.

- Memahami proses bisnis pedagang besar farmasi (PBF).

- Bersedia ditempatkan di Jakarta.

- Batas terakhir melamar pada 29 Oktober 2023.

BACA JUGA Lowongan Kerja BUMN PT Bukit Asam untuk Fresh Graduate dan Berpengalaman, Ini Syaratnya

3. Salesman Medical & Non Medical

Deskripsi Pekerjaan:

- Merencanakan, melakukan kunjungan outlet yang di-breakdown per hari atau per outlet, membuat laporan kunjungan, dan realisasinya kepada atasan langsung.

- Menawarkan secara aktif produk farmasi dan alat kesehatan kepada pelanggan PT Kimia Farma Trading and Distribution.

- Menyampaikan informasi kepada outlet atau pelanggan, apabila ada perubahan harga, kondisi, program penjualan, dan produk baru.

- Melakukan pencapaian target penjualan sesuai target yang ditetapkan.

Persyaratan:

- Minimal lulusan SMA atau SMK, diutamakan D-3 atau S-1 dengan jurusan keperawatan, teknik Elektromedis, atau farmasi

- Mampu mengoperasikan Microsoft Office.

- Berpengalaman sebagai sales di pedagang besar farmasi (PBF) atau bidang yang sama.

- Memiliki jejaring yang luas pada area dinas kesehatan, pemerintah daerah, atau puskesmas.

- Memahami jenis-jenis dan fungsi produk farmasi.

- Memiliki kemampuan marketing dan sales yang baik.

- Memiliki kemampuan negosiasi yang baik.

- Memahami proses bisnis pedagang besar farmasi (PBF).

- Mengetahui pengetahuan tentang alur distribusi barang

- Terbiasa bekerja berdasarkan target.

- Bersedia ditempatkan di Sidoarjo.

- Batas terakhir melamar pada 29 Oktober 2023.

4. Admin Penjualan

Deskripsi Pekerjaan:

- Minimal lulusan D-3 berbagai disiplin ilmu, diutamakan akuntansi.

- Memiliki pemahaman tentang alur distribusi barang.

- Memahami proses bisnis pedagang besar farmasi (PBF).

- Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan System Application and Product (SAP).

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

- Memiliki kemampuan data entry yang baik.

Persyaratan:

- Menyajikan data administratif terkait monitoring dan evaluasi penjualan cabang melalui e-catalog.

- Pengusulan dan pelaksanaan program prinsipal.

- Bertanggung jawab dalam mengelola (input, pengecekan, dan lain sebagainya) seluruh data atau dokumen terkait penjualan di cabang.

- Bersedia ditempatkan di Padang dan Denpasar.

- Batas terkahir melamar pada 31 Oktober 2023.

BACA JUGA Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan SMA Usia Maksimal 40 Tahun

5. Staf Akuntansi

Deskripsi Pekerjaan:

- Menyusun laporan, memeriksa hasil data transaksi bisnis secara harian, mingguan, bulanan triwulanan, semesteran, dan tahunan.

- Melakukan proses pelaksanaan dan pengendalian biaya operasional di cabang.

- Monitoring kebenaran dan kelengkapan data transaksi bisnis, yang meliputi data keuangan (laporan hutang piutang, laporan kas/bank, laporan pajak), dan data kepegawaian (SDM) sesuai SOP yang berlaku.

Persyaratan:

- Menyusun laporan, memeriksa hasil data transaksi bisnis secara harian, mingguan, bulanan triwulanan, semesteran, dan tahunan.

- Melakukan proses pelaksanaan dan pengendalian biaya operasional di cabang.

- Monitoring kebenaran dan kelengkapan data transaksi bisnis meliputi data keuangan (laporan hutang piutang, laporan kas atau bank, laporan pajak), dan data kepegawaian (SDM) sesuai SOP yang berlaku.

- Bersedia ditempatkan di Cirebon.

- Batas terakhir melamar pada 30 Oktober 2023.

6. Administrasi Pajak

Deskripsi Pekerjaan:

- Melakukan proses administrasi terkait perpajakan di cabang yang meliputi, penerimaan lampiran pajak pemasukan dan pengeluaran, verifikasi keabsahan faktur pajak, penginputan SPT PPN, dan

melakukan pelaporan ke kantor pajak setempat.

Persyaratan:

- Minimal lulusan D-3 dengan jurusan perpajakan.

- Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan System Application and Product (SAP).

- Memiliki sertifikat brevet A dan B.

- Memiliki pemahaman tentang alur distribusi barang.

- Memahami proses bisnis pedagang besar farmasi (PBF).

- Memiliki pemahaman mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK).

- Bersedia ditempatkan di Mataram.

- Batas terakhir melamar pada 29 Oktober 2023.

Cara Mendaftar

Bagi yang berminat dengan lowongan kerja di PT Kimia Farma Trading and Distribution, bisa mendaftar secara online dengan cara mengisi data diri melalui laman https://rekrutmen.kimiafarma.co.id.