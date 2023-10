Jalan Dakwah Bersama Gus Miftah Sabtu 28 Oktober 2023: Takdir Baik bagi Umat Manusia

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu takdir terbaik yang umat muslim dapatkan adalah terlahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang sangat memperhatikan keselamatan umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dikisahkan dimana saat diberikan pilihan oleh Allah untuk memasukkan separuh umatnya ke dalam surga atau syafaat, ternyata Rasulullah SAW memilih syafaat.

Beliau memilih syafaat karena cakupannya lebih luas dan menjadi hak setiap muslim yang beriman.

Bagi umat muslim yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, terdapat tiga syarat yang dapat dilakukan. Pertama, seorang muslim pada saat meninggal tidak dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Kedua, saat meninggal membawa keimanan walau sebesar biji sawi.

ADVERTISEMENT

Ketiga, seorang muslim pada saat meninggal mengucapkan kalimat thayyibah atau lailahaillallah dengan ikhlas. Hal baik apa saja yang kita terima sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Saksikan Jalan Dakwah Bersama Gus Miftah siang ini, Sabtu (28/10/2023) pukul 12.00 WIB hanya di BTV!

BTV bisa disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, Cilegon, Serang, kanal 29 untuk Palembang, kanal 35 untuk Bandung,Yogyakarta dan Surakarta, kanal 38 untuk Surabaya dan Balikpapan, kanal 39 untuk Semarang, kanal 30 untuk Banjarmasin, kanal 31 untuk Lebak, kanal 34 untuk Medan dan kanal 48 untuk Batam.

Ayo follow akun media sosial BTV di @btvidofficial (IG, Tiktok, Facebook,Twitter), serta subscribe channel Youtubenya di @BeritaSatuChannel.