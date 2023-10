PT Railink Membuka Lowongan Kerja untuk IT Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Jakarta, Beritasatu.com – PT Railink atau KAI Bandara sedang membuka dua lowongan kerja sebagai IT Front-End Developer dan Supervisor IT Network & System.

Posisi IT Front-End Developer akan ditempatkan di wilayah Jakarta, sedangkan posisi Supervisor IT Network & System akan ditempatkan di Medan, Sumatera Utara. Pelamar wajib memiliki 2-3 tahun pengalaman di masing-masing bidang.

PT Railink adalah perusahaan penyedia jasa transportasi kereta api bandara yang berstandar Internasional, sekaligus mendukung perawatan sarana kereta api berkelanjutan.

Kereta Bandara Kualanamu menjadi yang pertama beroperasi di Indonesia pada 23 Juli 2013. Disusul dengan kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Januari 2018, Bandara Internasional Adi Soemarmo pada 2019, dan Bandara Internasional Yogyakarta pada 2022.

Dilansir dari laman railink.co.id/career, berikut persyaratan dan cara mendaftar lowongan kerja di PT Railink:

1. IT Front-End Developer

Persyaratan:

- Usia maksimal 30 tahun.

- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai IT Developer.

- Pendidikan minimal S-1 teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer dengan IPK minimal 3.00.

- Menguasai dan mahir menggunakan Hyper Text Markup Language (HTML), Cascading Style Sheet (CSS), JavaScript, dan JQuery.

- Menguasai front end developer tools seperti Node Package Manager (NPM), Yarn, Webppack, dan lainnya.

- Memiliki pengalaman dengan front end framework, seperti Laravel, Yii, Vuee JS, React JS, Angular JS, RESTful Services, APIs, Git, Version Control.

- Dapat menggunakan CSS framework seperti Bootstrap, Material UI, atau Foundation.

- Berpengalaman dalam menangani desain responsif, Cross-Browser Development, dan Content Management Systems (CMS).

- Paham dengan praktik pengembangan front end terbaru.

- Menguasai flutter atau react native untuk development mobile application adalah nilai tambah.

- Mampu bekerja di bawah tekanan target penyelesaian yang tidak mudah berubah.

- Mampu bekerja sama dalam tim.

- Responsif dan cepat tanggap dalam berkomunikasi dengan internal maupun eksternal.

2. Supervisor IT Network dan System

Persyaratan:

- Usia maksimal 32 tahun

- Memiliki pengalaman kerja 3 tahun di bidang IT (dibuktikan dengan surat pengalaman kerja).

- Pendidikan minimal S-1 teknik informatika, teknik komputer dengan IPK minimal 3.00.

- Menguasai sistem operasi Windows dan Linux.

- Mampu membuat presentasi dan laporan permasalahan teknis IT.

- Mampu melakukan konfigurasi, instalasi, dan pembaruan pada perangkat personal computer (PC), seperti desktop, laptop, dan printer.

- Mampu mengoperasikan dan melakukan konfigurasi jaringan.

- Memahami dan mampu membuat topologi jaringan.

- Mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang berkaitan dengan IT.

- Mampu melakukan tindakan preventif dan korektif dari serangan virus atau malware.

- Siap bekerja dalam tim, proaktif, dan responsif.

- Bersedia ditempatkan di Medan, Sumatera Utara.

Cara Mendaftar:

Bagi yang berminat dengan lowongan kerja di PT Railink, bisa mendaftar secara online melalui laman bit.ly/RecruitmentRailink atau kirim ke e-mail recruitment@railink.co.id. Pendaftaran lowongan kerja ini dibuka hingga 2 November 2023.