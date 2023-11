ICC 2023, Menparekraf Sandiaga Uno: Super Keren

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menghadiri Indonesia Comic Con (ICC) X DG Con 2023. Menurutnya event tahunan pop kultur terbesar se-Indonesia ini merupakan eksibisi super keren.

“ICC ini event yang super dan kali setahun menampilkan komik dan juga life style pop culture,” ujar Menparekraf Sandi Uno, di Main Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, (4/11/2023).

Menparekraf mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia melalui pop culture dari sejumlah kreator kreatif karya anak bangsa menciptakan karakter ikonik seperti anime Tikam Samurai, karakter thailalats yang telah mendunia, karakter Juki yang popular dinikmati oleh berbagai kalangan yang memiliki premis cerita menarik.

Melihat potensi pertumbuhan ekonomi kreatif Menparekraf mengatakan akan menyiapkan sejumlah langkah untuk membawa karya anak bangsa mendunia melalui program ajang internasional.

“Kita akan bantu promo, kita akan bantu mulai menyiapkan langkah langkah ke depan, terutama untuk go national, setelah go national kita harapkan mereka go international, karena kita punya beberapa even dunia yang bisa kita gunakan untuk memasarkan produk produk ekonomi kreatif lokal kita,” pungkasnya.

Diketahui ICC X DG Con resmi dibuka 4 November 2023, event pop culture tersebut akan berlangsung selama dua hari hingga 5 November, ratusan kreator industri kreatif komikus lokal, komik internasional, cosplayer profesional, hingga gamers dan pecinta film.