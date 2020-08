IHW Pertanyakan Penunjukan Sucofindo Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Halal Watch menilai tindakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan PT Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tanpa melalui kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melanggar Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU-JPH.

“Penetapan Sucofindo sebagai LPH dengan tidak melalui tahapan dan prosedur akreditasi bersama antara BPJPH dan MUI, maka jelas tindakan dari Prof. Ir. Sukoso sebagai Kepala BPJPH telah mencederai UU Jaminan Produk Halal dan melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) terkait asas administrasi pemerintahan yang baik,” tegas Dikrektur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Dr H Ikhsan Abdullah, SH, MH melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

Menurut Ikhsan, pihaknya punya bukti bawah MUI tidak pernah melakukan kerja sama dengan BPJPH terkait penunjukan Sucofindo sebagai LPH berupa Surat No. U-1477/DP-MUI/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020. Dalam surat itu MUI menyatakan belum pernah diajak kerja sama dengan BPJPH mengeluarkan penetapan atau pengesahan Sucofindo sebagai LPH.

“Tindakan itu berimplikasi bahwa penunjukan Sucofindo melanggar hukum. Selain merugikan Sucofindo sebagai BUMN, tindakan itu juga tidak memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang akan melakukan pemeriksaan produknya untuk memperoleh sertifikat halal (mubazir),” jelas Ikhsan.

Launching penetapan Sucofindo sebagai LPH dilakukan dengan acara yang cukup mewah di sebuah hotel besar di Bali dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ikhsan menilai tindakan BPJPH dan Sucofindo selaku perusahaan plat merah melanggar prinsip Good Corporate Governance, maka tidak layak untuk terus memimpin dan harus mundur sebagai tanggung jawab kepada publik.

Tata kelola BPJPH yang dilakukan dengan cara melabrak prinsip melanggar UU JPH, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah Sertifikasi Halal yaitu prinsip perlindungan, keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Apabila tata kelola sertifikasi halal sudah dengan melanggar Maqashid Syariah, ini akan melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap produk sertifikat halal BPJPH.

“Jangan sampai menimbulkan public distrust atau ketidakpercayaaan publik kepada satu produk yang sertifikasinya diterbitkan BPJPH, karena ini akan mengganggu kepercayaan masyarakat atas produk tersebut dan selanjutnya akan menurunkan omset dari produk yang mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH,” jelasnya.

Ikhsan melanjutkan, sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH dalam rezim perdagangan international (Negara-negara yang meratifikasi WTO) dipastikan akan menuduh Indonesia sebagai Negara yang menerapkan kebijakan non tarif barrier. Yang nantinya akan berujung pada subyek sengketa perdagangan international di panel WTO.