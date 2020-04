MTI Berharap Harga BBM Segera Diturunkan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono mengharapkan agar pemerintah segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Pasalnya, harga minyak mentah dunia turun drastis hingga nol dolar AS per barel.

"Seharusnya harga BBM disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia itu. Kalau minyak mentah turun BBM di Indonesia harganya harus turun,” katanya, Minggu (26/4/2020).

Anggota Komisi VI DPR periode 2014-2019 ini menjelaskan di sejumlah negara lain sudah menyesuaikan tarif dan harga BBM berdasarkan harga minyak mentah dunia. Apalagi, turunnya harga BBM ini bisa membantu pengusaha industri manufaktur, sektor jasa transportasi, nelayan terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini memiliki peran terbesar terhadap perekonomian.

“Turunnya harga BBM menjadi stimulus positif perekonomian makro Indonesia. Apalagi, saat kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Harga energi yang murah dapat menjadi stimulus bagi sektor riil agar ekonomi tetap bergerak, harga pangan stabil serta daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga tentunya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh negara,” katanya.

Belum turunnya harga BBM diduga karena adanya permainan kartel. Bambang mencontohkan, di Malaysia harga bahan bakar RON 95 per 18 April seharga RM 1,25 atau Rp 4.395 per liter, RON 97 harganya RM1,55 atau Rp 5.450 per liter dan diesel RM 1,43 atau Rp 5.028 per liter.

"Sementara di Indonesia hingga kini harga BBM subsidi dan non subsisi jauh lebih mahal. Contohnya Premium (RON 88) yang dijual Rp 6.450 per liter padahal sudah disubsidi Rp 1.600 per liter dan solar harga Rp 5.150 dengan subsidi Rp 1.000 per liter. Harga itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan RON 95 di Malaysia yang merupakan sesama negara penghasil minyak dunia dan setara dengan Pertamax Plus," papar Bambang.

"Seharusnya Menteri ESDM segera menginstruksikan Pertamina menyesuaikan harga BBM ini. Kalau harga BBM murah, semua sektor usaha seperti industri di dalam negeri dan UMKM pasti terbantu dalam mempertahankan usaha dan mencegah PHK. Selain itu, kemerosotan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 bisa dicegah,” kata Bambang lagi.

Apalagi, sekitar 80 persen biaya pembangkit listrik berasal dari energi seperti solar dan batu bara. Maka, saat harga BBM turun, tarif listrik bisa turun sekitar 25-50 persen. “Karena mafia energi diduga masih leluasa bermain di tengah pandemi virus corona, sehingga harga BBM lebih mahal dibandingkan harga semestinya,” tegasnya.