KPK 'Pajang Tersangka', Eks Pimpinan: 4 Periode Tak Pernah Terjadi

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers penetapan tersangka terhadap Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi, pada Senin (27/4/2020).

Tak seperti biasanya, dalam konferensi pers itu, KPK 'memajang' punggung kedua tersangka sebagai latar saat Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang didampingi Plt Jubir KPK Ali Fikri dan Deputi Penindakan KPK Karyoto menyampaikan kronologis perkara hingga penangkapan kedua tersangka. Padahal, selama ini, konferensi pers yang digelar KPK hanya menampilkan barang bukti suatu perkara korupsi.

Mantan Komisioner KPK, Laode M Syarif mengakui, sepanjang empat periode kepemimpinan KPK sebelumnya, tidak pernah KPK memajang tersangka saat konferensi pers.

Syarif mengakui hal tersebut umumnya sering dilakukan Kepolisian, bukan KPK.

"Selama empat periode tidak pernah terjadi. Yang saya tau hal yang seperti itu sering dilakukan di Polri," kata Syarif saat dikonfirmasi awak media, Selasa (28/4/2020).

Dikonfirmasi terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, wajar munculnya gaya baru KPK dengan memajang tersangka saat konferensi pers yang merupakan kebiasaan Polri. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri yang belum mundur dari Korps Bhayangkara.

"Jadi, wajar saja kebiasaan-kebiasaan lama yang bersangkutan masih dibawa-bawa ke KPK. Ini sekaligus menggambarkan bahwa Firli Bahuri belum memahami sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan yang ada di KPK itu sendiri," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Kurnia menegaskan, konferensi pers dengan cara 'memajang' tersangka bukanlah kebiasaan lembaga antikorupsi.

"Namun hal itu dapat dimaklumi, sebab, pimpinan KPK saat ini memang selalu ingin terlihat beda dari rezim-rezim sebelumnya," ujarnya.

Kurnia menilai, KPK era sekarang minim prestasi dan kerap bertindak kontroversial. Padahal, kata Kurnia, ketimbang 'memajang' tersangka, publik akan berbangga jika Firli Bahuri Cs membongkar kasus-kasus korupsi besar, atau menangkappara buronan seperti yang dilakukan era sebelumnya.

"Publik akan bangga ke KPK jika Firli Bahuri dapat menangkap Harun Masiku, Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, melanjutkan kasus bailout Bank Century, dan menuntaskan kasus pengadaan KTP-Elektronik. Namun, melihat pola kerja pimpinan KPK saat ini rasanya keinginan publik itu tidak akan pernah terealisasi," tegas Kurnia.

Kepastian Hukum

Sementara, Firli Bahuri menjelaskan alasannya pihaknya menunjukkan tersangka saat konferensi. Dikatakan, tujuan penegakan hukum antara lain memberikan kepastian hukum, dan KPK harus hadir memberikan kepastian hukum.

Menurutnya, dihadirkannya tersangka saat konferensi pers merupakan cara KPK menimbulkan rasa keadilan di masyarakat.

"Kita harus memberikan keadilan dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan menghadirkan para tersangka saat konferensi pers diharapkan menimbulkan rasa keadilan karena masyarakat melihat, oh tersangkanya ada dan melihat perlakuan yang sama kepada semua tersangka. Jadi prinsip equality before the law sudah dihadirkan," katanya.

Di sisi lain, Firli mengatakan, dengan kepastian penegakan hukum, pihaknya berhadap akan menumbuhkan kepercayaan publik. Selain itu, Firli mengatakan menghadirkan tersangka saat konferensi pers diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dari buruk menjadi baik.

"Juga memberikan efek jera kepada masyarakat supaya tidak melakukan korupsi. Masyarakat harus tenang, tidak boleh dibuat was-was apalagi gaduh," katanya.