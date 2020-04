Jokowi: 95% Bahan Baku Obat Masih Impor

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan salah satu kendala yang dihadapi Indonesia dalam di sektor kesehatan, adalah 95 persen bahan baku obat masih impor dari luar negeri.

"Contoh yang terjadi di sektor kesehatan, industri farmasi, bahan baku obat kita saat ini masih impor, 95 persen masih impor. Alat kesehatan ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa yang kita beli dari negara lain?" kata Jokowi saat peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020 melalui Video Conference di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Tidak hanya itu, Jokowi juga menyoroti rasio jumlah tenaga medis seperti dokter, dokter spesialis dan perawat tidak sebanding dengan jumlah pasien yang positif terinfeksi Covid-19.

"Sekarang kelihatan semua. Lalu tenaga medis, rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat apa cukup menghadapi situasi seperti ini," ujar Jokowi.

Begitu juga dengan jumlah rasio tempat tidur untuk perawatan pasien di rumah sakit. Menurutnya, rasio jumlah tempat tidur di Indonesia masih kecil dibanding negara lain.

"Jumlah rasio tempat tidur berdasarkan jumlah penduduk. Indonesia punya rasio masih kecil, 1,2 per 1.000. Artinya tersedia 1,2 tempat tidur bagi 1.000 penduduk. Dibanding negara lain kita masih kalah. India 2,7 per 1.000, Tiongkok 4,3 per 1000. Tertinggi Jepang 13 per 1.000 penduduk," terang Jokowi.

Ia juga menyinggung soal keterbatasan laboratorium yang dimiliki Indonesia. Karena itu ia meminta jajarannya mengkalkulasi pentingnya keamanan kesehatan di masa mendatang.

"Bagaimana dengan laboratorium berapa kita punya, bagaimana alatnya, SDMnya. Semua kita harus hitung. Karena kita lihat pentingnya health security di masa-masa yang akan datang. Kejadian pandemi Covid-19 ini menyadarkan kita betapa pentingnya health security," ungkap Jokowi.

Dalam musrenbangnas tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan penanganan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang belum maksimal.

"Negara kita juga punya berbagai persoalan di sektor kesehatan. Kita punya beberapa penyakit menular berbahaya yang perlu penanganan khusus, seperti TBC. Bagaimana ketersediaan RS, fasilitas, tempat tidur, cukup enggak?" papar Jokowi.

Hal itu membuat, Indonesia masih berada di urutan ketiga di dunia yang memiliki penderita TBC.

"Misalnya TBC kita nomor tiga yang masih punya memiliki penyakit ini. Tiga besar dunia yang memiliki penderita TBC adalah India, China, dan Indonesia,” ungkapnya.