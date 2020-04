Ahmad Basarah Harap Dunia Tak Saling Tuding Soal Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengajak dunia internasional menjalin kerja sama yang terkoordinasi dan terintegrasi. Basarah berharap setiap negara tidak saling tuding dan mencari kesalahan terkait pandemi Covid-19.

"Tak ada gunanya kita warga dunia saling menyalahkan. Mari hindari saling tuding," kata Basarah dalam keterangannya, Kamis (30/4/2020).

Basarah telah menyampaikan pandangannya itu saat tampil sebagai pembicara dalam acara "Neighborhood Party Talk: Partai Politik Tiongkok-Indonesia Bergandengan Tangan Melawan Covid-19", beberapa waktu lalu.

Konferensi internasional jarak jauh diikuti oleh Wakil Menteri International Department of Communist Party of China (IDCPC), Guo Yezhou, serta perwakilan DPP Partai Nasdem, DPP Partai Gerindra dan DPP Partai Golkar itu,

"Saat ini paling penting adalah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 bersama-sama, menjaga stabilitas ekonomi dan sosial akibat terhentinya aktivitas ekonomi, setelah itu kita bangun kembali perekonomian nasional di negara kita masing-masing usai Covid-19 berlalu," ujar Basarah.

Basarah mengapresiasi pemerintah Tiongkok dan pemerintah negara lain yang sudah memberi bantuan medis dan lain-lain kepada Indonesia selama pandemi Covid-19. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut juga merespons positif atas langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk memotong penyebaran Covid-19.

Basarah menuturkan setiap negara mempunyai karakteristik berbeda-beda. Sebab struktur masyarakat, geografi, juga kultur politik masing-masing juga tidak sama.

"Jadi, kalau negara lain ada yang menerapkan kebijakan lockdown sementara Indonesia menerapkan kebijakan social distancing dengan skala yang lebih besar, tentu pemerintah kami punya analisis tertentu hingga menerapkan kebijakan ini," ungkap Basarah.

Konferensi dipimpin Direktur Jenderal (Dirjen) Biro Asia IDCPC Sun Haiyan itu. Para pakar kesehatan masyarakat dari Republik Rakyat Tiongkok yang tampil dalam konferensi memberi banyak dukungan dan simpati kepada Indonesia.

Menurut Head of the Center for Global Public Health, Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC),

Dong Xiaoping upaya pemerintah Indonesia sudah sangat baik.

"Saat berjuang menghentikan persebaran Covid-19 di negeri kami, pemerintah, rakyat dan semua pihak juga bekerja keras dan itu adalah pengalaman yang sangat berat. Itulah sebabnya bulan Maret lalu ketika kami mendengar ada warga Indonesia terkena Covid-19, kami segera mengirim bantuan medis," kata Dong Xiaoping.

Kepada counterpart di Negeri Tirai Bambu itu, Basarah juga menanyakan bentuk kerja sama terbaik yang bisa dikerjakan oleh pemerintah dengan pemerintah, partai dengan partai, dan sesama organisasi kemasyarakatan antarkedua negara pascapandemi.

Menanggapi itu, Wakil Dirjen Pembangunan dan Reformasi IDCPC, Li Suvang menyatakan kegembiraannya dengan ajakan Basarah.

"Di negeri kami, pemerintah menaruh perhatian sangat serius kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang jumlahnya jutaan. Di sini pemerintah mengurangi biaya sewa, menurunkan segala unsur biaya, menambah subsidi, menambah jumlah kredit, serta menurunkan biaya pajak bagi perusahaan yang sulit bangkit. Kami bisa berbagi pengalaman ini kepada Indonesia, baik lewat pemerintah maupun lewat akses partai," tutur Li Suvang