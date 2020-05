Hukum Harus Konkret Jawab Penutupan Sementara Sekolah

Jakarta, Beritasatu.com - Penerapan hukum dan kebijakan harus secara konkret mampu menjawab penutupan sementara sekolah atau lembaga pendidikan terkait penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sangat penting agar pemenuhan hak atas pendidikan (the right to education) anak-anak bisa terpenuhi.

Hal ini disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia, di Jakarta, Sabtu (2/5/2020).

Dikatakan, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2020 kali berbeda dengan perayaan Hardiknas tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, saat ini Indonesia dan dunia sedang berupaya mengatasi penyebaran Covid-19.

Wakil Dekan Fakultas Hukum UKSW Salatiga ini mengatakan, ada dua hal tentang hukum dan kebijakan yang perlu dijawab terkait peringatan Hardiknas 2020. Pertama, apakah tujuan hukum seperti dibilang Radbruch sebagai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sudah tercapai terutama pada “rezim kekuasaan online” ini?

Kedua, bagaimana penutupan sekolah dan lembaga pendidikan tinggi untuk sementara waktu, dibijaki agar tidak menutup pengembangan kehidupan?

RES Fobia menjelaskan, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (Unesco) menyebutkan, penutupan sementara sekolah dan lembaga pendidikan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak pada lebih dari 90% populasi siswa di dunia.

“Lebih dari 1,6 miliar siswa dan pemuda di seluruh dunia terdampak penutupan sekolah dan universitas karena wabah Covid-19. Sekitar 300 juta peserta didik terancam putus sekolah. Data menyebutkan ini terjadi di 188 negara, tetapi bisa saja bertambah,” tuturnya.

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tujuan hukum yakni adanya kepastian (legal certainty). Tidak hanya berkenaan dengan pengadaan regulasi, tetapi terutama kepastian hubungan koordinasi antara berbagai produk hukum, lembaga yang mengkoordinir pelaksanaan hukum, pejabat, dan tim penanggung jawab hukumnya.

Kepastian hukum di sini dimaknai sebagai kemampuan hukum memberi tuntunan dan pengawasan perilaku. “Harus ada kepastian hukum bahwa mereka yang diduga atau pernah terlibat korupsi, tidak menjadi bagian dari pihak strategis penanganan Covid-19.

Di tengah kerawanan dunia pendidikan karena wabah ini, kita berharap ada keteladanan kerja yang mendidik, memandu, menghasilkan dan meneladankan buah peradaban tata pemerintahan untuk kepentingan publik ke depan,” tegas alumnus Fakultas Hukum UNS dan Graduate School of Policy Studies - Kwansei Gakuin University, Japan ini.

Untuk itu, dia berharap Indonesia serius menerjemahkan apa yang disebut Unesco sebagai, partnerships to expand national and local capacities to assure the remote provision of education. Dalam hal ini, ujarnya, kemitraan untuk memperluas kapasitas nasional dan lokal guna memastikan penyediaan pendidikan ini harus benar-benar dipastikan efektifitasnya bagi masyarakat dan wilayah terpencil. Apalagi, realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kedua, tujuan hukum tentang adanya keadilan (legal justice). Sebelum Covid-19 terjadi, senyatanya dunia kependidikan Indonesia masih diselimuti fakta bahwa ada jarak kualitas pendidikan pada berbagai masyarakat dan antarwilayah. Covid-19 memperparah keadaan ini, sehingga skema, pola dan eksekusi kebijakan harus tepat sasaran.

Keadilan hukum ini berkenaan dengan misalnya perencanaan kerja yang tertata dan terkontrol, karena akan berdampak pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Misalnya, dalam penyediaan dan penyampaian sumber daya untuk proses belajar dan mengajar.

Ketiga, tujuan hukum tentang kemanfaatan (legal utility). Terkait peringatan Hardiknas ini, maka subyek yang menjadi tujuan utama dalam merasakan manfaat hukum dan kebijakanan adalah para siswa dan mahasiswa.

Terkait hal ini, ia mengingatkan, adanya kesenjangan digital bisa menjadikan wabah ganda di samping Covid-19 itu sendiri. Karena itu, negara, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama, saling menolong secara sungguh-sungguh dalam membuat kebijakan publik dengan tanggung jawab tingkat tinggi.

“Basisnya adalah kesadaran dan kepekaan atas bencana yang mewabah, terutama karena ada wilayah-wilayah yang secara geografis tidak beruntung,” ujar RES Fobia.

Sektor Strategis

Keempat, sektor strategis hukum dan kebijakan mengingatkan kembali prinsip hukum kepentingan terbaik untuk anak-anak. Salah satu produk hukum internasional yang harus diperhatikan terkait Covid-19 ini ialah Konvensi PBB tentang Hak Anak.

Konvensi ini sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 36 tanggal 25 Agustus 1990.

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak itu mengatur dengan jelas bahwa, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Ada dua alasan penting terkait hal tersebut di atas yakni alasan pemaknaan dan alasan koordinasi. Alasan pemaknaannya adalah prinsip hukum kepentingan terbaik anak. Hal ini mengandung makna utama bahwa anak adalah manusia. Perlekatan istilah generasi penerus kepada anak-anak hanyalah pemaknaan lanjutan dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan kebutuhan anak-anak sebagai manusia.

Sedangkan, alasan koordinaasi adalah pasal itu mengingatkan tiga kekuasaan utama dalam tata pemerintahan secara luas yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pasal ini juga tak ketinggalan mengingatkan peran dan tanggung jawab swasta dalam keikutsertaan mengartikulasi kepentingan terbaik anak-anak.

“Karena kedua alasan ini, maka penutupan sekolah sebagai lembaga pendidikan harus tetap mempertimbangkan hak dan kebutuhan anak-anak misalnya untuk bergaul, bermain, bekerja sama dan membangun jiwa, serta semangat persahabatan dan persaudaraan kemanusiaan,” ujar” RES Fobia yang juga seorang advokat ini.

Kelima, ketika kita berpikir tentang sikap etis, moral, dan hukum yang bertanggung jawab atas tetap bekerjanya sektor kependidikan, khususnya di tengah Covid-19 ini, kita juga sangat mungkin menyaksikan intensitas pergumulan yang lebih kuat dan mendesak pada urusan-urusan pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Banyak pula anak-anak yang terpaksa bekerja untuk membiayai sendiri pendidikannya.

Dijatakan pada masyarakat dan wilayah miskin, kehidupan sedang terdegradasi pada level dan kualitas yang sangat rendah, sehingga semakin memberatkan pergumulan kemanusiaan pada sektor pendidikan.

RES Fobia mengingatkan, tidak boleh terjadi misalnya karena sebuah keluarga miskin tak punya makan dan minum, maka oleh jebakan keadaan buruk, sang anak yang masih bersekolah terpaksa harus melakukan tindakan kriminal, misalnya mencuri. “Tidak boleh terjadi bahwa keadaan buruk membawa anak-anak masuk pada suatu waktu tindak pidana (tempus delicti) dan tempat kejadian perkara (locus delicti) tertentu, hanya karena penutupan sekolah,” tegasnya.

Ditekankan, hal ini akan semakin pelik karena satu hal harus diingat, dalam Hukum Pidana ada prinsip causa causae est causati – penyebab pertama menjadi sebab atas penyebab-penyebab berikutnya. Padahal, secara faktual virus yang menyebar ini, tak bisa ditunjuk sebagai tersangka utama yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Sehubungan dengan hal ini, maka walaupun ada kebijakan untuk menjaga jarak fisik (physical distancing), tetapi justru harus dibangun dan dipelihara interaksi sosial yang lebih intensif. Misalnya, dengan mengaktifkan komunikasi yang konstruktif dan efektif di antara pengambil kebijakan, pendidik, orang tua dan para peserta didik,” tutur Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tersebut.

Ia menjelaskan, hal ini sangat penting terutama menyangkut ketersediaan dan keterpenuhan sumber daya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. “Di sinilah kita hidup bersama dalam ciri dan semangat keluarga besar Indonesia yang hidup bergotong-royong melalui sapaan-sapaan bahasa kasih. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional,” ujar RES Fobia.