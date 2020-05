Pemkot Surabaya Bantah Terlambat Merespons Covid-19 di PR HM Sampoena

Surabaya, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membantah pernyataan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang menilai penanganan Covid-19 di pabrik rokok PT HM Sampoerna Tbk., di kawasan Rungkut Industri, Kota Surabaya sebagai lambat, kendati pihak perusahaan sudah melaporkan ke Pemkot per tanggal 16 April 2020.

Namun menurut Khofifah, laporan dari perusahaan itu ke Pemkot Surabaya baru sampai ke Pemprov Jatim, 27 April 2020 setelah pihak manajemen perusahaan menutup kegiatan pabrik.

“Itu (pernyataan Khofifah) sebagai tidak benar. Sebab, kasus Covid-19 di pabrik rokok tersebut justru diketahui kali pertama oleh Tim Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya. Langsung ditangani dan kemudian dteruskan dengan penelusuran (tracing). Jadi diketahuinya di pabrik rokok itu ada Covid-19 setelah kita melakukan rapid test,” ujar Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, M Fikser yang dihubungi, Minggu (3/5/2020).

Menurut dia, Pemkot Surabaya selalu serius dan cepat dalam mendapatkan informasi terkait penyebaran Covid-19, terlebih kasus Covid-19 yang melanda karyawan PT HM Sampoerna Tbk, Rungkut Surabaya.

“Pemerintah kota tidak pernah terlambat. Karenanya, tudingan Ibu Gubenur Jatim, yang menyatakan Pemkot Surabaya terlambat melakukan penanganan sebagai tidak benar,” ujar M Fikser.

Ia kemudian menceriterakan, awal mulanya pada tanggal 2 April ada pekerja pabrik rokok itu sakit dan berobat ke klinik perusahaan. Pada 9 April 2020 pasien dirujuk di rumah sakit karena penyakitnya tidak kunjung sembuh.

Pada tanggal 13 April pasien melakukan pemeriksaan test swab di rumah sakit yang berbeda di Surabaya. Sejak saat itu Pemkot Surabaya mulai melakukan tracing, dengan penyelidikan epidemologi di setiap rumah sakit.

Bahkan setiap hari, petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya melakukan pendataan dan pemantauan di setiap rumah sakit terkait perkembangan pasien Covid-19.

“Begitu kita ketahui, tanggal 16 April 2020, Dinkes Pemkot Surabaya memanggil manajemen PR HM Sampoerna. Jadi bukan perusahan yang melapor, tapi kami yang memanggil. Kita yang menemukan,” tandas M Fikser sambil menambahkan, bahwa dari tanggal itu hingga diambil sikap agar PR di Rungkut ditutup sementara, Dinkes Kota Surabaya bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya melakukan tracing, penelusuran riwayat ‘masuknya’ virus corona ke pabrik itu.

Selanjutnya pada 27 April, pihaknya kembali bertemu dengan pihak manajemen PR Sampoerna dan Pemkot minta agar perusahaan tutup sementara. Selain itu juga meminta data nama karyawan untuk dilakukan tracing kembali. “Kita minta datanya by name by address agar bisa cepat melakukan tracing dan intervensi,” tandasnya.

Sementara itu Koordinator Bidang Pencegahan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita menambahkan, bahwa saat bertemu PT HM Sampoerna, pihaknya juga meminta dilakukan rapid test dan isolasi mandiri bagi sekitar 506 orang karyawan yang ada di PR Sampoerna Rungkut Industri.

“Saat itu Puskesmas melakukan tracing dan ditemukan terdapat data kontak erat dengan karyawan. Begitu tahu satu orang sakit, langsung kita cari siapa orang dalam pemantauan (ODP) mana dan pasien dengan pengawasan (PDP) nya,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, Jumat (1/5) baru lalu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut Pemkot Surabaya terlambat dalam merespons kasus corona di PR Sampoerna di Rungkut Industri.

“Agak terlambat responsnya. Mungkin, barangkali tidak detail informasinya (dari Dinkes Surabaya). Kalau informasinya detail, pasti saya rasa melakukan quick response,” ujar Khofifah yang kemudian membuat Pemkot Surabaya meluruskannya.