Pertamina Beri Cashback 30% Pembelian Pertamax Series

Semarang, Beritasatu.com - PT Pertamina berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen melalui berbagai program promo, di antaranya Ramadan Cashback 30% #BerkahDiRumah MyPertamina dan berbagi makanan takjil di SPBU.

Pjs General Manager Pertamina Marketing Operation Region IV, Teuku Johan Miftah, menjelaskan Ramadan Cashback 30% #BerkahDiRumah MyPertamina merupakan Program Loyalty yang diberikan kepada konsumen yang melakukan pembelian Pertamax Series (Pertamax, Pertamax Turbo) dan DEX Series (Pertamina DEX, Dexlite) di SPBU Pertamina dengan transaksi secara non-tunai menggunakan LinkAja dari aplikasi My Pertamina berupa cashback saldo bonus LinkAja.

Cashback saldo yang didapatkan yaitu sebesar 30 persen atau maksimal Rp 20.000 per hari per satu kali transaksi pertama untuk 2.000 konsumen pertama per hari selama periode program dari tanggal 27 April-23 Mei 2020. Informasi ini telah disosialisasikan melalui akun resmi media sosial perusahaan @pertamina, @mypertamina, dan www.mypertamina.id.

"Konsumen bisa mendapatkan cashback tersebut dengan membeli produk Pertamax Series dan Dex Series di SPBU yang sudah terkoneksi dengan aplikasi MyPertamina" jelas Johan.

Program cashback ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid-19. Konsumen bisa melakukan pengecekkan SPBU yang sudah terkoneksi aplikasi my Pertamina, langsung di aplikasi my pertamina atau dapat dilihat di www.mypertamina.id/spbu

Selain itu, program berbagi makanan takjil juga dilakukan di 280 SPBU yang tersebar di wilayah Pertamina MOR IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

“Sebanyak 7.000 paket makanan berbuka puasa kami siapkan setiap hari selama bulan Ramadan sebagai bentuk apresiasi Pertamina kepada para pelanggan setia. Total hingga menjelang hari raya Idulfitri nanti kami menyiapkan 168.000 paket makanan takjil di SPBU," ungkap Johan.

Ia menambahkan, bagi konsumen yang tidak memungkinkan ke SPBU untuk mengisi BBM, saat ini Pertamina juga telah memiliki layanan Pertamina Delivery Service yang dapat dimanfaatkan konsumen untuk mendapatkan produk BBM dan LPG.

“Konsumen cukup menghubungi melalui kontak Pertamina 135 untuk bisa mendapatkan produk BBM seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Pertamax, lalu produk Bright gas LPG serta produk pelumas seperti Fastron”, tambah Johan.

“Dengan promo dan berbagai kemudahan tersebut, diharapkan para pelanggan mengetahui layanan apa saja yang disediakan oleh Pertamina untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar serta mendapatkan kualitas produk terbaik produk BBM dan LPG”, ujar Johan.